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Kargo uçağı, havalimanına acil iniş yaptıktan sonra ikiye bölündü
Kargo uçağı, havalimanına acil iniş yaptıktan sonra ikiye bölündü
Alman DHL firmasına ait Boeing 757-200 kargo uçağı, Kosta Rika'nın Juan Santamaria Uluslararası Havaalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, inişten... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:52+0300
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kargo
kargo uçağı
dhl
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фото, kargo, kargo uçağı, dhl, kaza, kosta rika, havalimanı, fotoğraf, galeri

Kargo uçağı, havalimanına acil iniş yaptıktan sonra ikiye bölündü

11:52 08.04.2022 (güncellendi: 11:57 08.04.2022)
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Alman DHL firmasına ait Boeing 757-200 kargo uçağı, Kosta Rika'nın Juan Santamaria Uluslararası Havaalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, inişten sonra pistten çıkarak ikiye bölündü.
© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Deutsche Post AG'nin bir parçası olan DHL, Kosta Rika'daki havaalanına zorunlu iniş yapan uçakta mürettebatın zarar görmediğini ve bir üyenin önlem olarak tıbbi muayeneden geçtiğini duyurdu.

Deutsche Post AG&#x27;nin bir parçası olan DHL, Kosta Rika&#x27;daki havaalanına zorunlu iniş yapan uçakta mürettebatın zarar görmediğini ve bir üyenin önlem olarak tıbbi muayeneden geçtiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Deutsche Post AG'nin bir parçası olan DHL, Kosta Rika'daki havaalanına zorunlu iniş yapan uçakta mürettebatın zarar görmediğini ve bir üyenin önlem olarak tıbbi muayeneden geçtiğini duyurdu.

© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Kosta Rika gazetesi La Nacion tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmının koptuğu ve bir kanadının kırıldığı görülüyor.

Kosta Rika gazetesi La Nacion tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmının koptuğu ve bir kanadının kırıldığı görülüyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Kosta Rika gazetesi La Nacion tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmının koptuğu ve bir kanadının kırıldığı görülüyor.

© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Kosta Rika sivil havacılık otoritesi müdür yardımcısı Luis Miranda Munoz, Guatemala'dan kalkan uçağın hidrolik sisteminde bir arıza meydana geldiğini bildirdi.

Kosta Rika sivil havacılık otoritesi müdür yardımcısı Luis Miranda Munoz, Guatemala&#x27;dan kalkan uçağın hidrolik sisteminde bir arıza meydana geldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Kosta Rika sivil havacılık otoritesi müdür yardımcısı Luis Miranda Munoz, Guatemala'dan kalkan uçağın hidrolik sisteminde bir arıza meydana geldiğini bildirdi.

© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Bir Boeing sözcüsü, uçaktaki sorunu soruşturma makamlarına ileteceğini belirtti.. DHL ve havaalanı yetkilileri, uçağı taşımak için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bir Boeing sözcüsü, uçaktaki sorunu soruşturma makamlarına ileteceğini belirtti.. DHL ve havaalanı yetkilileri, uçağı taşımak için birlikte çalıştıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Bir Boeing sözcüsü, uçaktaki sorunu soruşturma makamlarına ileteceğini belirtti.. DHL ve havaalanı yetkilileri, uçağı taşımak için birlikte çalıştıklarını söyledi.

© REUTERS / MAYELA LOPEZ

DHL'den yapılan açıklamada, “DHL'nin olay yeri müdahale ekibi görev başında. Ne olduğunu anlamak için ilgili makamlarla bir soruşturma yürütülecek” ifadeleri yer aldı.

DHL&#x27;den yapılan açıklamada, “DHL&#x27;nin olay yeri müdahale ekibi görev başında. Ne olduğunu anlamak için ilgili makamlarla bir soruşturma yürütülecek” ifadeleri yer aldı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MAYELA LOPEZ

DHL'den yapılan açıklamada, “DHL'nin olay yeri müdahale ekibi görev başında. Ne olduğunu anlamak için ilgili makamlarla bir soruşturma yürütülecek” ifadeleri yer aldı.

© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Öte yandan, uçuşların durdurulduğu Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılmasını bekleyen yolcular, havaalanı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan, uçuşların durdurulduğu Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı&#x27;nın yeniden açılmasını bekleyen yolcular, havaalanı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS / MAYELA LOPEZ

Öte yandan, uçuşların durdurulduğu Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılmasını bekleyen yolcular, havaalanı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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