Kargo uçağı, havalimanına acil iniş yaptıktan sonra ikiye bölündü

Deutsche Post AG'nin bir parçası olan DHL, Kosta Rika'daki havaalanına zorunlu iniş yapan uçakta mürettebatın zarar görmediğini ve bir üyenin önlem olarak tıbbi muayeneden geçtiğini duyurdu.
Deutsche Post AG'nin bir parçası olan DHL, Kosta Rika'daki havaalanına zorunlu iniş yapan uçakta mürettebatın zarar görmediğini ve bir üyenin önlem olarak tıbbi muayeneden geçtiğini duyurdu.
Kosta Rika gazetesi La Nacion tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmının koptuğu ve bir kanadının kırıldığı görülüyor.
Kosta Rika gazetesi La Nacion tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmının koptuğu ve bir kanadının kırıldığı görülüyor.
Kosta Rika sivil havacılık otoritesi müdür yardımcısı Luis Miranda Munoz, Guatemala'dan kalkan uçağın hidrolik sisteminde bir arıza meydana geldiğini bildirdi.
Kosta Rika sivil havacılık otoritesi müdür yardımcısı Luis Miranda Munoz, Guatemala'dan kalkan uçağın hidrolik sisteminde bir arıza meydana geldiğini bildirdi.
Bir Boeing sözcüsü, uçaktaki sorunu soruşturma makamlarına ileteceğini belirtti.. DHL ve havaalanı yetkilileri, uçağı taşımak için birlikte çalıştıklarını söyledi.
Bir Boeing sözcüsü, uçaktaki sorunu soruşturma makamlarına ileteceğini belirtti.. DHL ve havaalanı yetkilileri, uçağı taşımak için birlikte çalıştıklarını söyledi.
DHL'den yapılan açıklamada, “DHL'nin olay yeri müdahale ekibi görev başında. Ne olduğunu anlamak için ilgili makamlarla bir soruşturma yürütülecek” ifadeleri yer aldı.
DHL'den yapılan açıklamada, “DHL'nin olay yeri müdahale ekibi görev başında. Ne olduğunu anlamak için ilgili makamlarla bir soruşturma yürütülecek” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, uçuşların durdurulduğu Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılmasını bekleyen yolcular, havaalanı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan, uçuşların durdurulduğu Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılmasını bekleyen yolcular, havaalanı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.