https://tr.sputniknews.com/20220408/kinder-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-abddeki-urunlerini-de-geri-cagirdi--1055406266.html
Salmonella tehlikesi nedeniyle ABD'deki Kinder ürünleri de geri çağrıldı
Salmonella tehlikesi nedeniyle ABD'deki Kinder ürünleri de geri çağrıldı
Üretici Ferrero, salmonella barındırma tehlikesi içerdiği için Kinder çikolata ürünlerinden bazılarını ABD'deki mağazalardan da geri çağırdı. Şirket, geri... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T10:15+0300
2022-04-08T10:15+0300
2022-04-08T10:19+0300
dünya
kinder sürpriz
salmonella
geri çağırma
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İngiltere ve diğer birkaç Avrupa ülkesindeki ürünlerini geri çağıran Kinder, ABD için de aynı çağrıyı tekrarladı. Şirket, kararın çikolataların salmonella tespit edilen bir fabrikada yapıldığı için verildiğini duyurdu.Ferrero, salmonelladan etkilenen çikolataların Belçika'da üretildiğini ve geri çağırmanın diğer ülkelere genişletilebileceğini söyledi.Şirketten yapılan son açıklamada, "Ferrero, Avrupa'da bildirilen Salmonella vakaları konusunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi ile iş birliği yapıyor" ifadeleri yer aldı.Bazı Kinder çikolataları, Hong Kong ve Singapur da dahil olmak üzere Asya'nın bazı bölgelerinde de geri çağrıldı.Bu haftanın başlarında, Kinder Surprise çikolatalı yumurta ürünleri, Birleşik Krallık'taki salmonella vakalarıyla ilgili bir bağlantı üzerine geri çağrılmıştı. Daha sonra Kinder Paskalya, Kinder Mini ve Kinder Schokobons da çağrıya dahil edilmişti. Salmonelladan etkilenen tüm ürünlerin Belçika'daki bir fabrikada üretildiği açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/ingilterede-ebeveynlere-kinder-uyarisi-bu-urunleri-aldiysaniz-tuketmeyin-1055388461.html
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kinder sürpriz, salmonella, geri çağırma
Salmonella tehlikesi nedeniyle ABD'deki Kinder ürünleri de geri çağrıldı
10:15 08.04.2022 (güncellendi: 10:19 08.04.2022) Abone ol
Üretici Ferrero, salmonella barındırma tehlikesi içerdiği için Kinder çikolata ürünlerinden bazılarını ABD'deki mağazalardan da geri çağırdı. Şirket, geri çağırmanın diğer ülkelerde de hayata geçirilebileceğini vurgulamıştı.
İngiltere ve diğer birkaç Avrupa ülkesindeki ürünlerini geri çağıran Kinder, ABD için de aynı çağrıyı tekrarladı.
Şirket, kararın çikolataların salmonella tespit edilen bir fabrikada yapıldığı için verildiğini duyurdu.
Ferrero, salmonelladan etkilenen çikolataların Belçika'da üretildiğini ve geri çağırmanın diğer ülkelere genişletilebileceğini söyledi.
Şirketten yapılan son açıklamada, "Ferrero, Avrupa'da bildirilen Salmonella vakaları konusunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi ile iş birliği yapıyor" ifadeleri yer aldı.
Bazı Kinder çikolataları, Hong Kong ve Singapur da dahil olmak üzere Asya'nın bazı bölgelerinde de geri çağrıldı.
Bu haftanın başlarında, Kinder Surprise çikolatalı yumurta ürünleri, Birleşik Krallık'taki salmonella vakalarıyla ilgili bir bağlantı üzerine geri çağrılmıştı. Daha sonra Kinder Paskalya, Kinder Mini ve Kinder Schokobons da çağrıya dahil edilmişti.
Salmonelladan etkilenen tüm ürünlerin Belçika'daki bir fabrikada üretildiği açıklanmıştı.