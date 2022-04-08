https://tr.sputniknews.com/20220408/kir-navruzu-cicek-acti-koparmanin-cezasi-109-bin-lira-1055400631.html

Kır navruzu çiçek açtı: Koparmanın cezası 109 bin lira

Kır navruzu çiçek açtı: Koparmanın cezası 109 bin lira

Sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan kır navruzu çiçeği havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı. Nokta endemiği olan çiçeği koparmanın cezası... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T00:33+0300

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yaşam

türkiye

kayseri

çiçek

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Gövde kısmındaki kınından dolayı diğer bölgelerdeki kır navruzlarından farklı olan ve dünya üzerinde sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren kır navruzunu koparmanın cezası 109 bin lira.Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde görülen ve nokta endemiği olduğu belirlenen kır navruzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibince korunup yayılımı gözleniyor.Yahyalı ilçesinin bir köyünde bulunan kır navruzu karların erimesi ve havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı. Çiçeğin tahribini önleme adına koparanlara 109 bin 593 lira para cezası uygulanıyor.Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, AA muhabirine, Türkiye'nin iklim çeşitliliğinden dolayı Avrupa'ya kıyasla bitki ve biyolojik türde daha zengin olduğunu söyledi.Kayseri'nin de zengin bir iklim kuşağında yer aldığını belirten Dindar, kentin güneyinin Torosların uzantısı olduğunu ve Akdeniz iklim kuşağında yer aldığını ifade ederek, bunun biyolojik çeşitliliğe yansıdığını dile getirdi.Kır navruzunun da (Iris farashae) yetiştiği ortamın özel bir lokal alan olduğunu ifade eden Dindar, bu nedenle bitkinin sadece bu alanda yetişebildiğini dile getirdi.'Bilinçlendirme çalışmalarımız sürüyor'Doğu ve Güneydoğu illerinde de kır navruzu bulunduğunu fakat bilimsel araştırma yapan uzmanlarca bu bitkilerin detaylı bir şekilde incelenip farklı yönlerinin tespit edildiğini anlatan Dindar, şöyle konuştu:Kır navruzunun korunması için herkesi duyarlı olmaya çağıran Dindar, "Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip etme maddesi gereğince 109 bin 593 TL cezası var. Bir dal koparayım yakama takayım ya dadefterimin arasında kurutayım denmesin, bunun cezası çok ağır. Kıymetli bir bitki, dalında sevelim, yerinde sevelim." diye konuştu.

kayseri

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türkiye, kayseri, çiçek