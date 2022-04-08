https://tr.sputniknews.com/20220408/kremlin-kramatorsk-garina-tocka-u-roketleriyle-saldiran-rusya-degildi-elimizde-bu-silahlardan-yok--1055413632.html
Kremlin: Kramatorsk garına Toçka-u roketleriyle saldıran Rusya değildi, elimizde bu silahlardan yok
Kremlin: Kramatorsk garına Toçka-u roketleriyle saldıran Rusya değildi, elimizde bu silahlardan yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kramatorsk’taki tren garına Toçka-u roketleriyle düzenlenen saldırıyı Rusya güçlerinin gerçekleştirmediğini söyledi. Kremlin... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:10+0300
2022-04-08T14:10+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Donetsk’te yer alan Kramatorsk yerleşim yerindeki tren garına Toçka-u roketleri ile düzenlenen saldırıya ilişkin, “Askeri güçlerimiz bu tip roketler kullanmıyor, bunun yanında Kramatorsk’ta bugün Rusya ordusu tarafından hiçbir askeri görev gerçekleştirilmemiştir ya da gerçekleştirilmesi planlanmamıştır” dedi. Donetsk Halk Cumhuriyeti yöneticileri daha önce Ukrayna güçlerinin Kramatorsk’ta Toçka-u roketleriyle saldırı düzenlediğini, roket parçalarının tren garına düştünü belirtmişti. Saldırı nedeniyle 30’a yakın kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin ise yaralandığı değerlendiriliyor. Ukrayna tarafı ise saldırıyı Rusya’nın gerçekleştirdiğini iddia etti. Ancak Rusya ordusunun envanterinde uzun zamandan beri Toçka-u roketleri bulunmuyor. Orduyu modernleştirme programı çerçevesinde söz konusu roketlerin yerini İskander füzeleri aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-kievin-kramatorsktaki-tocka-u-saldirisi-hakkinda-moskovaya-yonelik-iddialari-provokasyon-1055411650.html
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Kremlin: Kramatorsk garına Toçka-u roketleriyle saldıran Rusya değildi, elimizde bu silahlardan yok
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kramatorsk’taki tren garına Toçka-u roketleriyle düzenlenen saldırıyı Rusya güçlerinin gerçekleştirmediğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, Rusya ordusunun elinde Toçka-u roketlerinin bulunmadığını ve Rus güçlerinin saldırı günü Kramatorsk’ta bir görevlerinin de olmadığını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Donetsk’te yer alan Kramatorsk yerleşim yerindeki tren garına Toçka-u roketleri ile düzenlenen saldırıya ilişkin, “Askeri güçlerimiz bu tip roketler kullanmıyor, bunun yanında Kramatorsk’ta bugün Rusya ordusu tarafından hiçbir askeri görev gerçekleştirilmemiştir ya da gerçekleştirilmesi planlanmamıştır” dedi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti yöneticileri daha önce Ukrayna güçlerinin Kramatorsk’ta Toçka-u roketleriyle saldırı düzenlediğini, roket parçalarının tren garına düştünü belirtmişti. Saldırı nedeniyle 30’a yakın kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin ise yaralandığı değerlendiriliyor.
Ukrayna tarafı ise saldırıyı Rusya’nın gerçekleştirdiğini iddia etti. Ancak Rusya ordusunun envanterinde uzun zamandan beri Toçka-u roketleri bulunmuyor. Orduyu modernleştirme programı çerçevesinde söz konusu roketlerin yerini İskander füzeleri aldı.