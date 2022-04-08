https://tr.sputniknews.com/20220408/kur-korumali-mevduat-sisteminde-yeni-duzenleme-1055402333.html

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişikliğe göre yurtiçi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T02:01+0300

2022-04-08T02:01+0300

2022-04-08T02:01+0300

ekonomi

kur korumalı tl mevduat

resmi gazete

dolar

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Kur korumalı mevduat sisteminde bir değişiklik daha yapıldı. 8 Nisan 202 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilik mevduatı için sınır tarih 31 Mart 2022 oldu. Yurtiçi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro ve sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.Kararda şöyle denildi: MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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kur korumalı tl mevduat, resmi gazete, dolar