https://tr.sputniknews.com/20220408/kuril-adalarinda-yatirim-organizasyonuna-turkiyeden-temsilciler-de-katiliyor--1055406498.html

Kuril Adaları'nda yatırım organizasyonuna Türkiye'den temsilciler de katılıyor

Kuril Adaları'nda yatırım organizasyonuna Türkiye'den temsilciler de katılıyor

Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sürerken Rusya'nın hasım ülkeler listesinin dışında olan devletler yeni yatırım alanlarını izliyor. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T10:46+0300

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Çin'in Global Times gazetesinin aktardığına göre Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'na yabancı yatırımcı çekmek için hazırlanan bir etkinliğe katılan firma ve organizasyonlar arasında Türkiye, Hindistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de temsilciler bulunuyor. Yatırımcıların odağında deniz çiftçiliği, turizm ve enerji geliştirme alanları var.

kuril

rusya

japonya

hindistan

çin

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kuril, rusya, japonya, türkiye, hindistan, çin