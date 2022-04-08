Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220408/kuril-adalarinda-yatirim-organizasyonuna-turkiyeden-temsilciler-de-katiliyor--1055406498.html
Kuril Adaları'nda yatırım organizasyonuna Türkiye'den temsilciler de katılıyor
Kuril Adaları'nda yatırım organizasyonuna Türkiye'den temsilciler de katılıyor
Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sürerken Rusya'nın hasım ülkeler listesinin dışında olan devletler yeni yatırım alanlarını izliyor. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T10:46+0300
2022-04-08T10:46+0300
dünya
kuril
rusya
japonya
türkiye
hindistan
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103722/51/1037225146_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_90d37e730ee664a938dea1feb06e2c30.jpg
Çin'in Global Times gazetesinin aktardığına göre Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'na yabancı yatırımcı çekmek için hazırlanan bir etkinliğe katılan firma ve organizasyonlar arasında Türkiye, Hindistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de temsilciler bulunuyor. Yatırımcıların odağında deniz çiftçiliği, turizm ve enerji geliştirme alanları var.
kuril
rusya
japonya
hindistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103722/51/1037225146_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_3a78e76042a4ed6a6c780039db11c87f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuril, rusya, japonya, türkiye, hindistan, çin

Kuril Adaları'nda yatırım organizasyonuna Türkiye'den temsilciler de katılıyor

10:46 08.04.2022
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Fotoğraf bankasına girSahalin ve Kuril Adaları
Sahalin ve Kuril Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sürerken Rusya'nın hasım ülkeler listesinin dışında olan devletler yeni yatırım alanlarını izliyor.
Çin'in Global Times gazetesinin aktardığına göre Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'na yabancı yatırımcı çekmek için hazırlanan bir etkinliğe katılan firma ve organizasyonlar arasında Türkiye, Hindistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de temsilciler bulunuyor.
Yatırımcıların odağında deniz çiftçiliği, turizm ve enerji geliştirme alanları var.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала