https://tr.sputniknews.com/20220408/kuril-adalarinda-yatirim-organizasyonuna-turkiyeden-temsilciler-de-katiliyor--1055406498.html
Kuril Adaları'nda yatırım organizasyonuna Türkiye'den temsilciler de katılıyor
Kuril Adaları'nda yatırım organizasyonuna Türkiye'den temsilciler de katılıyor
Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sürerken Rusya'nın hasım ülkeler listesinin dışında olan devletler yeni yatırım alanlarını izliyor. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T10:46+0300
2022-04-08T10:46+0300
2022-04-08T10:46+0300
dünya
kuril
rusya
japonya
türkiye
hindistan
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103722/51/1037225146_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_90d37e730ee664a938dea1feb06e2c30.jpg
Çin'in Global Times gazetesinin aktardığına göre Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'na yabancı yatırımcı çekmek için hazırlanan bir etkinliğe katılan firma ve organizasyonlar arasında Türkiye, Hindistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de temsilciler bulunuyor. Yatırımcıların odağında deniz çiftçiliği, turizm ve enerji geliştirme alanları var.
kuril
rusya
japonya
hindistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103722/51/1037225146_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_3a78e76042a4ed6a6c780039db11c87f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuril, rusya, japonya, türkiye, hindistan, çin
Kuril Adaları'nda yatırım organizasyonuna Türkiye'den temsilciler de katılıyor
Abone ol
Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sürerken Rusya'nın hasım ülkeler listesinin dışında olan devletler yeni yatırım alanlarını izliyor.
Çin'in Global Times gazetesinin aktardığına göre Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'na yabancı yatırımcı çekmek için hazırlanan bir etkinliğe katılan firma ve organizasyonlar arasında Türkiye, Hindistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de temsilciler bulunuyor.
Yatırımcıların odağında deniz çiftçiliği, turizm ve enerji geliştirme alanları var.