https://tr.sputniknews.com/20220408/lavrov-muzakere-sureci-zor-ilerliyor-ancak-tum-gorevlerin-yerine-getirilmesini-saglayacagiz-1055416502.html

Lavrov: Belarus'un garantör ülkelerden biri olmasını önerdik

Lavrov: Belarus'un garantör ülkelerden biri olmasını önerdik

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'yla müzakerelerin zor geçtiğini ancak Moskova'nın müzakere sürecindeki tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlayacağını... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T15:13+0300

2022-04-08T15:13+0300

2022-04-08T15:40+0300

ukrayna krizi

ararat mirzoyan

sergey lavrov

rusya

ukrayna

ermenistan

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Lavrov, "Mevkidaşım ve dostum Mirzoyan'la Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında müzakere temaslarının nasıl ilerlediğini paylaştım. Süreç zor ilerliyor ancak müzakere sürecindeki tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Mirzoyan'a özel askeri harekatın gidişatı hakkında bilgi verdiğini belirten Lavrov, "Kuşkusuz, Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusun haklarına ve diğer ulusal azınlıkların haklarına karşı uygulanan büyük ayrımcılığı durdurmak, Rus diline yönelik ayrımcılığa ve yasaklara son vermek, yasalar dahilinde de olmak üzere neo-Nazi ideolojisi ve uygulamalarının teşvik edilmesinin önüne geçmek için en ciddi önlemler alınmalıdır" dedi.Ukrayna tarafının talebine göre Kiev'in tarafsız, blok dışı, nükleersiz statüsünün Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Ukraynalı komşular, güvenlik garantörleri arasında Ukrayna'ya sınırı olan tüm ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri de dahil bir dizi başka devleti görmek istiyor. Biz, Belarus'un da garantör ülkeler arasında mutlaka yer almasını önerdik. Şu anda garantör ülkeler konusu da dahil tüm bu konular üzerinde mutabakat sağlanmaya çalışılıyor" diye konuştu.'Belarus'un müzakerelerin organizasyonunda rol oynamaya devam etmesinden yanayız'Minsk'in Rusya-Ukrayna müzakerelerinin organizasyonunda rol oynamaya devam etmesinden yana olduklarını da söyleyen Lavrov, "Belarus, bu müzakerelerin devam etmesi için harika bir platform ancak her şey, tarafların mutabakatına bağlı ve diğer ülkelerde, platformlarda görüşme ihtimalini dışlamıyoruz" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220408/ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmeleri-cevrimici-olarak-surekli-devam-ediyor-1055415120.html

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ararat mirzoyan, sergey lavrov, rusya, ukrayna, ermenistan