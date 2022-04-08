https://tr.sputniknews.com/20220408/medvedev-gayrimesru-yaptirimlarin-sonucu-bozuk-dunya-duzeni-olabilir-1055423898.html

Medvedev: Gayrimeşru yaptırımların sonucu bozuk dünya düzeni olabilir

Medvedev: Gayrimeşru yaptırımların sonucu bozuk dünya düzeni olabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’ya uygulanan gayrimeşru yaptırımların bir gün sona ereceğini, ama ardından bozuk dünya düzeni... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T18:48+0300

2022-04-08T18:48+0300

2022-04-08T18:50+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

yaptırım

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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gayrimeşru yaptırımlar, bu dünyada her şey olduğu gibi geçici ve eninde sonunda sona erecek. Sonucu, bozuk dünya düzeni ve dünya ekonomisi ve bazı ülkeler için ağır sonuçlar olacak” diye yazdı.Gayrimeşru yaptırımların her zaman uluslararası hukuk sisteminin bozulmasına yol açtığını kaydeden Medvedev, “Genişliği, kapsamı ve sinikliği açısından emsalsiz olan son gayrimeşru etki tedbirleri, başta BM olmak üzere tüm uluslararası kurumların çöküşüne ve uluslararası hukuk normlarının tamamen göz ardı edilmesine yol açacak” ifadesini kullandı.BM İnsan Hakları Konseyi’nin artık Rusya için meşruiyetini kaybettiğini vurgulayan Medvedev, “Diplomatik ilişkiler de tamamen çıkmaza girecek, bir takım ülkelerle seviyesi düşecek veya tamamen kopacak” diye ekledi.Uluslararası hukuk açısından Rusya’ya uygulanan gayri meşru yaptırımların saldırganlık ve hibrit savaşın bir şekli olarak değerlendirilebileceğini belirten Medvedev, “Bu durumda, saldırganlığa uğrayan Rusya, ulusal mevzuat ve uluslararası hukuk çerçevesinde bireysel ve toplu savunma hakkına sahip. Rusya’nın bu hakkını uygun gördüğü biçim ve sınırlar içinde kullanacağından kimsenin şüphesi olmasın” uyarısında bulundu.

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dmitriy medvedev, yaptırım