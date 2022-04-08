Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220408/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-46yi-asti-1055406639.html
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46'yı aştı
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46'yı aştı
Merkez Bankası, Nisan ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete katılan piyasa katılımcıları bir önceki ay yüzde 40.47 olan yıl sonu enflasyon... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T10:20+0300
2022-04-08T10:22+0300
ekonomi
merkez bankası
merkez bankası (mb)
enflasyon
faiz
türk lirası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97185cfd9d344545ff107a96c4a3937c.jpg
Merkez Bankası, Nisan ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete katılan piyasa katılımcıları bir önceki ay yüzde 40.47 olan yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 46.44'e yükseltti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:12 Ay ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentilerinin Dağılımları
https://tr.sputniknews.com/20220408/turk-is-baskani-atalay-enflasyon-bu-hizla-devam-ettigi-muddetce-alacagin-zammin-bir-ozelligi-yok-1055402003.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_143:0:1103:720_1920x0_80_0_0_d55ef95ff981f35509ecbda23eff1e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, merkez bankası (mb), enflasyon, faiz, türk lirası

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46'yı aştı

10:20 08.04.2022 (güncellendi: 10:22 08.04.2022)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Merkez Bankası, Nisan ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete katılan piyasa katılımcıları bir önceki ay yüzde 40.47 olan yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 46.44'e yükseltti.
Merkez Bankası, Nisan ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete katılan piyasa katılımcıları bir önceki ay yüzde 40.47 olan yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 46.44'e yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"2022 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmişti. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40.47 iken, bu anket döneminde yüzde 46.44 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 26.43 iken, bu anket döneminde yüzde 28.41 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17.03 ve yüzde 17.68 olarak gerçekleşmiştir."

12 Ay ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentilerinin Dağılımları

"2022 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,46 olasılıkla yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 23,75 olasılıkla ise yüzde 27,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(1) . Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,74’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 28,26‘sının beklentilerinin ise yüzde 27,00 - 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir. 2022 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 37,39 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 29,87 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(1) . Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 41,86’sının beklentilerinin yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 32,56‘sının beklentilerinin ise yüzde 18,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşmiştir."
Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
EKONOMİ
Türk-İş Başkanı Atalay: Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği yok
01:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала