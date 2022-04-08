Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46'yı aştı

"2022 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,46 olasılıkla yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 23,75 olasılıkla ise yüzde 27,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(1) . Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,74’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 28,26‘sının beklentilerinin ise yüzde 27,00 - 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir. 2022 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 37,39 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 29,87 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(1) . Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 41,86’sının beklentilerinin yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 32,56‘sının beklentilerinin ise yüzde 18,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşmiştir."