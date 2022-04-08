https://tr.sputniknews.com/20220408/mobil-tarifelere-yuzde-525-zam-1055427205.html

Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam

Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil iletişimde uygulanan ücretlere zam yapıldığını açıkladı. Buna göre yurtiçi aramalar 1.23 TL’ye yükseldi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T22:26+0300

2022-04-08T22:26+0300

2022-04-08T22:29+0300

ekonomi

mobil uygulama

telefon

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Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.Habertürk'ün aktardığına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi. Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş iti. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.

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