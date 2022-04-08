https://tr.sputniknews.com/20220408/mobil-tarifelere-yuzde-525-zam-1055427205.html
Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam
Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil iletişimde uygulanan ücretlere zam yapıldığını açıkladı. Buna göre yurtiçi aramalar 1.23 TL’ye yükseldi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T22:26+0300
2022-04-08T22:26+0300
2022-04-08T22:29+0300
ekonomi
mobil uygulama
telefon
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Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.Habertürk'ün aktardığına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi. Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş iti. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.
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mobil uygulama, telefon
Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam
22:26 08.04.2022 (güncellendi: 22:29 08.04.2022) Abone ol
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil iletişimde uygulanan ücretlere zam yapıldığını açıkladı. Buna göre yurtiçi aramalar 1.23 TL’ye yükseldi.
Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.
Habertürk'ün aktardığına
göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.
Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş iti. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.