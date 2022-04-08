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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/nasa-rusyayla-uzay-alanindaki-isbirligi-ukraynadaki-olaylar-nedeniyle-sona-ermeyecek-1055423479.html
NASA: Rusya'yla uzay alanındaki işbirliği, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sona ermeyecek
NASA: Rusya'yla uzay alanındaki işbirliği, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sona ermeyecek
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, Rusya ve ABD'nin uzaydaki işbirliğinin Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sonlandırılmayacağını... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T18:28+0300
2022-04-08T18:31+0300
ukrayna krizi
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)
nasa
rusya
ukrayna
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CNN televizyonuna demeç veren Nelson, "Kozmonotlar ve astronotlar arasında sivil uzay programı kapsamındaki ilişkiler güçlü ve son derece profesyonel olmaya devam ediyor" dedi.İkili işbirliğinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde, Soğuk Savaş'ın en hararetli evresinde 'Soyuz-Apollon' test uçuşuyla başladığını anımsatan Nelson, işbirliğinin o günden beri devam ettiğini ve savaş nedeniyle sonlandırılmayacağını vurguladı.
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), nasa, rusya, ukrayna, bill nelson, abd

NASA: Rusya'yla uzay alanındaki işbirliği, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sona ermeyecek

18:28 08.04.2022 (güncellendi: 18:31 08.04.2022)
© AANASA
NASA - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, Rusya ve ABD'nin uzaydaki işbirliğinin Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sonlandırılmayacağını belirtti.

CNN televizyonuna demeç veren Nelson, "Kozmonotlar ve astronotlar arasında sivil uzay programı kapsamındaki ilişkiler güçlü ve son derece profesyonel olmaya devam ediyor" dedi.

İkili işbirliğinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde, Soğuk Savaş'ın en hararetli evresinde 'Soyuz-Apollon' test uçuşuyla başladığını anımsatan Nelson, işbirliğinin o günden beri devam ettiğini ve savaş nedeniyle sonlandırılmayacağını vurguladı.
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