https://tr.sputniknews.com/20220408/nasa-rusyayla-uzay-alanindaki-isbirligi-ukraynadaki-olaylar-nedeniyle-sona-ermeyecek-1055423479.html

NASA: Rusya'yla uzay alanındaki işbirliği, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sona ermeyecek

NASA: Rusya'yla uzay alanındaki işbirliği, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sona ermeyecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, Rusya ve ABD'nin uzaydaki işbirliğinin Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sonlandırılmayacağını... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T18:28+0300

2022-04-08T18:28+0300

2022-04-08T18:31+0300

ukrayna krizi

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

nasa

rusya

ukrayna

bill nelson

abd

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CNN televizyonuna demeç veren Nelson, "Kozmonotlar ve astronotlar arasında sivil uzay programı kapsamındaki ilişkiler güçlü ve son derece profesyonel olmaya devam ediyor" dedi.İkili işbirliğinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde, Soğuk Savaş'ın en hararetli evresinde 'Soyuz-Apollon' test uçuşuyla başladığını anımsatan Nelson, işbirliğinin o günden beri devam ettiğini ve savaş nedeniyle sonlandırılmayacağını vurguladı.

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