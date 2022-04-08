https://tr.sputniknews.com/20220408/nasa-rusyayla-uzay-alanindaki-isbirligi-ukraynadaki-olaylar-nedeniyle-sona-ermeyecek-1055423479.html
NASA: Rusya'yla uzay alanındaki işbirliği, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sona ermeyecek
NASA: Rusya'yla uzay alanındaki işbirliği, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sona ermeyecek
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, Rusya ve ABD'nin uzaydaki işbirliğinin Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sonlandırılmayacağını... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T18:28+0300
2022-04-08T18:28+0300
2022-04-08T18:31+0300
ukrayna krizi
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)
nasa
rusya
ukrayna
bill nelson
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049584605_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_51822b515eb2f72898db6cd8111596b1.jpg
CNN televizyonuna demeç veren Nelson, "Kozmonotlar ve astronotlar arasında sivil uzay programı kapsamındaki ilişkiler güçlü ve son derece profesyonel olmaya devam ediyor" dedi.İkili işbirliğinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde, Soğuk Savaş'ın en hararetli evresinde 'Soyuz-Apollon' test uçuşuyla başladığını anımsatan Nelson, işbirliğinin o günden beri devam ettiğini ve savaş nedeniyle sonlandırılmayacağını vurguladı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049584605_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_2ca50a83c59016c395af8af6ff2f44c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), nasa, rusya, ukrayna, bill nelson, abd
NASA: Rusya'yla uzay alanındaki işbirliği, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sona ermeyecek
18:28 08.04.2022 (güncellendi: 18:31 08.04.2022) Abone ol
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, Rusya ve ABD'nin uzaydaki işbirliğinin Ukrayna'daki olaylar nedeniyle sonlandırılmayacağını belirtti.
CNN televizyonuna demeç veren Nelson, "Kozmonotlar ve astronotlar arasında sivil uzay programı kapsamındaki ilişkiler güçlü ve son derece profesyonel olmaya devam ediyor" dedi.
İkili işbirliğinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde, Soğuk Savaş'ın en hararetli evresinde 'Soyuz-Apollon' test uçuşuyla başladığını anımsatan Nelson, işbirliğinin o günden beri devam ettiğini ve savaş nedeniyle sonlandırılmayacağını vurguladı.