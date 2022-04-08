https://tr.sputniknews.com/20220408/nbc-news-rusyaya-karsi-enformasyon-savasi-yuruten-biden-uydurma-istihbarat-silahini-kullaniyor-1055425075.html

NBC News: Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürüten Biden, uydurma istihbarat silahını kullanıyor

NBC News: Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürüten Biden, uydurma istihbarat silahını kullanıyor

NBC News, ABD yönetiminin Putin'i durdurma adına sağlam olmayan istihbarat üzerinden iddialar ortaya attığını duyurdu. Kanala konuşan yetkililer, Biden'ın Rus... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T20:15+0300

2022-04-08T20:15+0300

2022-04-08T20:15+0300

istihbarat

enformasyon

savaş

abd

rusya

ukrayna

joe biden

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Ukrayna yönetiminin Rusya'ya yönelik savaş suçu ithamlarıyla doğru düzgün araştırma yapmaksızın adeta bombardıman yapan Batı medyası ve sosyal medyasının bu anlatıyı sorgulayan bağımsız kişileri bile bloke ettiği dönemde, ABD'nin NBC News kanalı arka plana dair ipucu veren bir haber yaptı.NBC News, kaynaklarına dayanarak, 'Rusya'ya kaşı enformasyon savaşı yürüten ABD yönetiminin sağlamlığından emin olmadığı halde 'uydurma' istihbarat üzerinden iddialar ortaya attığını' duyurdu. Kanala bilgi veren üç ABD'li yetkiliden biri, "Sağlam istihbarat olması gerekmiyor. Önemli olan, Ruslar bir şey yapmadan evvel erken davranıp Putin'in önüne geçmek" dedi. "Tüm dünyada manşetlere konu olan dikkat çekici bir beyan" olarak ilkin ABD'li yetkililerin 'Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmaya hazırlanıyor olabileceğini düşündüren işaretlerden' söz ettiğini, ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yönde kamuoyuna açıklama yaptığını hatırlatan NBC News, şöyle devam etti:"Ancak bu hafta konuştuğumuz üç ABD yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna yakınına kimyasal silah getirdiğine dair kanıt bulunmadığını söyledi. Yetkililer, ABD'nin enformasyonu Rusya'yı yasaklı cephanelik kullanmaktan caydırmak için yaydığını dile getirdi."Yetkililer, Rusya Ukrayna'ya kimyasal silah götürmediği halde yasaklı cephanelik kullanılabileceğini nerden çıkardıklarını ise belirtmedi. Bunun Biden yönetiminin çok sık başvurduğu 'elindeki ham istihbaratın gizliliğini kaldırıp Rusya'ya karşı enformasyon savaşında silah olarak kullanma' taktiğinin örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken NBC News'a konuşan yetkililer, "Yönetim, istihbarat sağlam olmadığında bile, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şaşırtıp hazırlıksız yakalamak için bunu yaptı" dedi. Yetkililer göre 'Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin koordinasyonundaki eşi benzeri görülmemiş istihbarat silahlı saldırı o kadar sık ve hacimli yapıldı ki, istihbarat teşkilatlarının kaynaklarını ve yöntemlerini ele verme durumuna düşmemek için bilgileri temizleyip gizliliği kaldırma süreci üzerinde çalışmak için daha fazla personel ayırması gerekti'.Haberde "Her türden gözlemci, bunu, risksiz olmasa da, cesur ve şimdiye kadar başarılı bir strateji olarak niteledi" denildi. CIA ve ABD-Rusya rekabetinin tarihleri hakkında kitaplar yazan Tim Weiner, "1962 Küba Füze Krizi'nden beri gördüğüm veya duyduğum en hayrete şayan istihbaratın devlet gücünün enstrümanı olarak kullanılması gösterisi. Kesinlikle Kremlin'in dezenformasyon silahlarını köreltip etkisiz hale getirmiştir" yorumunu yaptı. Yetkililer, bu hafta Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Beyaz Saray'daki basın toplantısında Rus ordusunun Kiev çevresindeki bölgelerden çekilmesinin gerçek bir geri çekilme değil, doğuya ve güneye önemli bir saldırıya işaret eden stratejik bir yeniden yerleşim olduğunu iddia etmesinin de ham istihbaratın gizliliğini kaldırıp silah olarak kullanma taktiğinin parçası olduğunu söyledi. Bu strateji hakkına bilgi sahibi bir Batılı hükümet yetkilisi, "Buradaki fikir, önleyici saldırıya geçerek Kremlin'in taktiklerini sekteye uğratmak, askeri kampanyasını karmaşıklaştırmak, propagandasını baltalamak ve savaşın dünyada nasıl algılandığını tanımlamasını engellemek" dedi."Çok sayıda ABD'li yetkili, Washington'ın enformasyonun doğruluğuna güvenin yüksek olmadığı durumlarda bile enformasyonu silah olarak kullandığını kabul etti" diyen NBC News, "Bir yetkilinin dediği gibi bazen, kimyasal maddelerde olduğu gibi, caydırıcı etki için ve ve diğer zamanlarda, sadece Putin'in kafasına girmeye çalışmak için güvenin düşük olmasına rağmen istihbarat kullanıldı. Ancak bazı yetkililer, Putin'in kafasına girmeye çalışmanın anlamsız bir çaba olduğuna, çünkü onun ne olursa olsun istediğini yaptığına inanıyor" diye ekledi.

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istihbarat, enformasyon, savaş, abd, rusya, ukrayna, joe biden