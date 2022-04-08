https://tr.sputniknews.com/20220408/peru-basbakaninin-hitler-ovgusu-israille-krize-neden-oldu-1055406010.html

Peru Başbakanı'nın Hitler övgüsü İsrail'le krize neden oldu

Peru Başbakanı'nın Hitler övgüsü İsrail'le krize neden oldu

Peru Başbakanı Aníbal Torres, Nazi lideri Adolf Hitler'in Almanya'yı 'dünyanın ilk ekonomik gücü' haline getirdiğini söylemesinin ardından İsrail'in Lima... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T09:58+0300

2022-04-08T09:58+0300

2022-04-08T10:04+0300

dünya

peru

hitler

benito mussolini

israil

tepki

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Peru Başbakanı Aníbal Torres'in Nazi lideri Adolf Hitler'in 'Almanya'yı dünyanın ilk ekonomik gücü' haline getirdiği yönündeki açıklamaları yoğun tepkiyle karşılandı.Yükselen enflasyona karşı devam eden protestoların merkezinde yer alan, And bölgesindeki Huancayo kasabasında konuşan Torres, Hitler'in yol yapım girişimlerini ve İtalyan faşist diktatör Benito Mussolini'nin yürüttüğü altyapı çalışmalarına övgüde bulundu.Torres, "Bir keresinde Hitler İtalya'nın kuzeyini ziyaret etmiş ve Mussolini ona, Milano'dan Brescia'ya kadar uzanan bir otoyol göstermiş. Hitler bunu görmüş, ülkesine dönmüş, karayolları, havaalanlarıyla doldurmuş ve Almanya'yı dünyanın ilk ekonomik gücü haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.İsrai'in Lima Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ölüm ve terör rejimleri bir ilerleme işareti olamaz" diye kaydedildi. Açıklamada, "Hitler 6 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumluydu, onu övmek o dünya trajedisinin kurbanlarına karşı işlenmiş bir suçtur" denildi.Tepkilerin ardından 'sözlerinin yanlış anlaşıldığını' kaydeden Torres, İsrail Büyükelçisi Asaf Ichilevich'ten birebir görüşmeyle özür dilemek istediğini belirtti.

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