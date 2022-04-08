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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/rus-disisleri-45-polonyali-diplomat-13-nisana-kadar-ulkeden-ayrilmali-1055420946.html
Rus Dışişleri: 45 Polonyalı diplomat, 13 Nisan'a kadar ülkeden ayrılmalı
Rus Dışişleri: 45 Polonyalı diplomat, 13 Nisan'a kadar ülkeden ayrılmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 45 Polonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini doğruladı ve diplomatların 13 Nisan'a kadar ülkeden ayrılmaları... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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Rus Dışişleri: 45 Polonyalı diplomat, 13 Nisan'a kadar ülkeden ayrılmalı

17:02 08.04.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 45 Polonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini doğruladı ve diplomatların 13 Nisan'a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, Donetsk'in Kramatorsk kentinde sivil yerleşim alanlarına Toçka-U füzesiyle saldırı düzenledi. 30 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Batı saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken Rusya ordusu, silahları arasında Toçka-U olmadığını hatırlattı.
Bununla birlikte Rus diplomaların sınır dışı edilmesi adımları devam ediyor. AB de Rus kömürü ve limanlara Rus gemilerinin yanaşmamasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.
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17:09 08.04.2022
Rusya'ya yönelik petrol ambargosu, AB dışişleri bakanları toplantısının gündeminde olmayacak
Reuters'a konuşan üst düzey bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, haftaya pazar tesi günü Brüksel'de düzenlenecek olan dışişleri bakanları toplantısında Rusya'dan petrol ithalatına yasak konulmasının görüşülmeyeceğini belirtti.
17:02 08.04.2022
Kırım’da Ukrayna adına hacker saldırıları gerçekleştiren bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratı adına Rus bilgi yapılarına yönelik hacker saldırılar gerçekleştiren bir Yalta sakini hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Kişisel çıkarları doğrultusunda hareket eden Yalta sakini, asıl amacı Rusya Federasyonu'nun bilgi kaynaklarına yasa dışı yollardan etki etmek olan Ukrayna internet topluluğuna katıldı” denildi.
Yerel ticari kuruluşlardan birinde sistem yöneticisi olarak çalışan şüphelinin, ofis bilgisayarına hacker saldırıları için özel bir yazılım yüklediği ve ardından Ukraynalı küratörlerden belirli internet kaynaklarını engelleme konusunda talimatlar aldığı kaydedildi.
Şüphelinin, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun başladığı tarih olan 24 Şubat’tan 10 Mart’a kadar Rus medya ve kredi kuruluşlarının internet sitelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.
Şüpheli hakkında, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 273. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca dava açıldığı belirtildi.
17:01 08.04.2022
Rus Dışişleri: 45 Polonyalı diplomat, 13 Nisan'a kadar ülkeden ayrılmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 45 Polonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini doğruladı ve diplomatların 13 Nisan'a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiğini belirtti.
Bakanlık, Varşova'nın bu adımını Polonya'nın ikili ilişkileri nihai olarak yıkmaya yönelik bilinçli arzusunun teyidi olarak gördüklerini ve tüm bunların sorumluluğunun tamamen karşı tarafa ait olduğunu vurguladı.
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