Rus Dışişleri: 45 Polonyalı diplomat, 13 Nisan'a kadar ülkeden ayrılmalı

Kırım’da Ukrayna adına hacker saldırıları gerçekleştiren bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratı adına Rus bilgi yapılarına yönelik hacker saldırılar gerçekleştiren bir Yalta sakini hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Kişisel çıkarları doğrultusunda hareket eden Yalta sakini, asıl amacı Rusya Federasyonu'nun bilgi kaynaklarına yasa dışı yollardan etki etmek olan Ukrayna internet topluluğuna katıldı” denildi.

Yerel ticari kuruluşlardan birinde sistem yöneticisi olarak çalışan şüphelinin, ofis bilgisayarına hacker saldırıları için özel bir yazılım yüklediği ve ardından Ukraynalı küratörlerden belirli internet kaynaklarını engelleme konusunda talimatlar aldığı kaydedildi.

Şüphelinin, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun başladığı tarih olan 24 Şubat’tan 10 Mart’a kadar Rus medya ve kredi kuruluşlarının internet sitelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Şüpheli hakkında, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 273. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca dava açıldığı belirtildi.