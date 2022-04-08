https://tr.sputniknews.com/20220408/rus-uzman-abd-f-16-sayesinde-turkiyeyi-yeniden-kendi-etki-alanina-sokmaya-calisiyor-1055426718.html
Rus uzman: ABD, F-16 sayesinde Türkiye’yi yeniden kendi etki alanına sokmaya çalışıyor
Rus uzman: ABD, F-16 sayesinde Türkiye’yi yeniden kendi etki alanına sokmaya çalışıyor
ABD’nin, Türkiye’ye savaş uçağı tedarikiyle ilgili duruşundaki radikal değişimini değerlendiren Rus uzman Faliçev, Washington’un bu adımla Ankara’yı yeniden... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T22:10+0300
2022-04-08T22:10+0300
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Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, ABD idaresinin, Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satışının ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğu ve Ankara’nın, S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödediği açıklamasını değerlendirdi.Faliçev, “ABD için Türkiye’yi etki alanına çekmeye devam etmek çok önemli. Her türlü askeri teçhizat satışı her şeyden önce ABD’nin kendi stratejik çıkarlarını karşılıyor. F-16, en yumuşak tabirle, en modern uçak değil, ama aynı zamanda en pahalı uçak da değil. Türkiye, nasıl ve hangi fiyattan önemli değil, bu uçakları satın alarak Amerikalıların etki alanının içine çekilmiş oluyor. Bu, benim görüşüme göre, Amerikalıların bu anlaşma kapsamında güttüğü temel hedef” yorumunda bulundu.Rus uzman, söz konusu uçakların Türkiye üzerinden Ukrayna’ya aktarılma olasılığıyla ilgili soru üzerine şunu dedi:
https://tr.sputniknews.com/20220406/abd-disisleri-bakanligindan-kongreye-mektup-turkiyeye-f-16-satisi-cikarlarimizla-uyumlu--1055369428.html
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Rus uzman: ABD, F-16 sayesinde Türkiye’yi yeniden kendi etki alanına sokmaya çalışıyor
22:10 08.04.2022 (güncellendi: 22:17 08.04.2022) Abone ol
ABD’nin, Türkiye’ye savaş uçağı tedarikiyle ilgili duruşundaki radikal değişimini değerlendiren Rus uzman Faliçev, Washington’un bu adımla Ankara’yı yeniden kendi etki alanının içine çekmeye çalıştığını belirtti.
Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’
yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, ABD idaresinin, Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satışının ulusal güvenlik çıkarlarına
uygun olduğu ve Ankara’nın, S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödediği açıklamasını değerlendirdi.
Faliçev, “ABD için Türkiye’yi etki alanına çekmeye devam etmek çok önemli. Her türlü askeri teçhizat satışı her şeyden önce ABD’nin kendi stratejik çıkarlarını karşılıyor. F-16, en yumuşak tabirle, en modern uçak değil, ama aynı zamanda en pahalı uçak da değil. Türkiye, nasıl ve hangi fiyattan önemli değil, bu uçakları satın alarak Amerikalıların etki alanının içine çekilmiş oluyor. Bu, benim görüşüme göre, Amerikalıların bu anlaşma kapsamında güttüğü temel hedef” yorumunda bulundu.
Rus uzman, söz konusu uçakların Türkiye üzerinden Ukrayna’ya aktarılma olasılığıyla ilgili soru üzerine şunu dedi:
“Teorik olarak, bu uçaklar Türkiye üzerinden Ukrayna veya Polonya’ya gidebilir. ABD bununla çok ilgileniyor, çünkü bu tür teçhizatı doğrudan tedarik ederek kendilerini dünya topluluğuna teşhir etmek istemiyorlar. Muhtemelen bu işe Türkiye’yi çekmeye çalışacaklar. Fakat Ankara son zamanlarda Rusya ve Ukrayna arasında müzakere platformu rolünü oynuyor. Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan bağımsız dış politika uyguluyor. Elbette, Türkiye’nin çıkarına olanı yapacak. Erdoğan daha önce de Washington’un dümen suyuna kapılmadı, bundan sonra da kapılmayacak. Bu nedenle, Türkiye’nin, ABD savaş uçaklarının Ukrayna’ya çok hamlelik transferine katılmayacak.”