https://tr.sputniknews.com/20220408/rus-uzman-abd-f-16-sayesinde-turkiyeyi-yeniden-kendi-etki-alanina-sokmaya-calisiyor-1055426718.html

Rus uzman: ABD, F-16 sayesinde Türkiye’yi yeniden kendi etki alanına sokmaya çalışıyor

Rus uzman: ABD, F-16 sayesinde Türkiye’yi yeniden kendi etki alanına sokmaya çalışıyor

ABD’nin, Türkiye’ye savaş uçağı tedarikiyle ilgili duruşundaki radikal değişimini değerlendiren Rus uzman Faliçev, Washington’un bu adımla Ankara’yı yeniden... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T22:10+0300

2022-04-08T22:10+0300

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oleg faliçev

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Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, ABD idaresinin, Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satışının ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğu ve Ankara’nın, S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödediği açıklamasını değerlendirdi.Faliçev, “ABD için Türkiye’yi etki alanına çekmeye devam etmek çok önemli. Her türlü askeri teçhizat satışı her şeyden önce ABD’nin kendi stratejik çıkarlarını karşılıyor. F-16, en yumuşak tabirle, en modern uçak değil, ama aynı zamanda en pahalı uçak da değil. Türkiye, nasıl ve hangi fiyattan önemli değil, bu uçakları satın alarak Amerikalıların etki alanının içine çekilmiş oluyor. Bu, benim görüşüme göre, Amerikalıların bu anlaşma kapsamında güttüğü temel hedef” yorumunda bulundu.Rus uzman, söz konusu uçakların Türkiye üzerinden Ukrayna’ya aktarılma olasılığıyla ilgili soru üzerine şunu dedi:

https://tr.sputniknews.com/20220406/abd-disisleri-bakanligindan-kongreye-mektup-turkiyeye-f-16-satisi-cikarlarimizla-uyumlu--1055369428.html

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abd, f-16, türkiye, washington, ankara, oleg faliçev