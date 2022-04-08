https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-abd-uzun-sureden-beri-ukraynanin-elleri-ile-rusyaya-karsi-savasiyor-1055419545.html

Rusya: NATO uzun süreden beri Ukrayna’nın elleri ile Rusya’ya karşı savaşıyor

Rusya: NATO uzun süreden beri Ukrayna’nın elleri ile Rusya’ya karşı savaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “NATO aslında uzun süreden beri Ukrayna’nın elleriyle Rusya’ya karşı savaşıyor” açıklamasını yaptı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T16:09+0300

2022-04-08T16:09+0300

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rusya

ukrayna krizi

abd

ukrayna

nato

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukraynalı askerlerin esir bir Rus askeri öldürdüğüne ilişkin yayınlanan doğrulanmış görüntüler hakkında ‘bir şey bilmediğini ve bilmek de istemediğini’ söylemiş olmasını eleştirdi. Rusya Dışişleri Sözcüsü, ’NATO’nun, Kiev rejiminin işlediği suçlara gözlerini kapatmasının bir tür alışkanlık olduğunu’ ifade etti. Zaharova, Ukrayna tarafının işlediği savaş suçlarını kınamayan Batı’nın uyguladığı bu çifte standardın, ‘Batı toplumunun ortak değerlerinden biri haline geldiğini’ kaydetti.Rus Dışişleri Sözcüsü, Batı ülkelerinin bu tutumunun, Ukrayna hükümetinin, Donbass ve Ukrayna’nın tamamında işlediği savaş suçları yüzünden cezalandırılmayacağına dair inancını güçlendirdiğini söyledi. Zaharova, “NATO’nun bir yandan çatışmaya doğrudan taraf olmayacağını söylerken, bir yandan da aslında Ukrayna’nın tarafında ve Ukrayna’nın elleri ile Rusya’ya karşı uzun zamandan beri savaştığı her geçen gün daha açık hâle geliyor” diye ekledi.Zaharova ayrıca, ittifakın Ukrayna’ya sürekli silah tedariki gerçekleştirerek krizin uzamasına sebep olduğunu da belirtti.

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rusya, abd, ukrayna, nato, mariya zaharova