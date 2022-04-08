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SON DAKİKA| Rusya Savunma Bakanlığı, 'Rusya'nın Kramatorsk saldırısına karıştığı' yönündeki iddiaları yalanladı:
https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-kievin-kramatorsktaki-tocka-u-saldirisi-hakkinda-moskovaya-yonelik-iddialari-provokasyon-1055411650.html
Rusya: Kiev'in Kramatorsk'taki Toçka-U saldırısı hakkında Moskova'ya yönelik iddiaları provokasyon
Rusya: Kiev'in Kramatorsk'taki Toçka-U saldırısı hakkında Moskova'ya yönelik iddiaları provokasyon
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in, Donetsk'in Kramatorsk kentinde Toçka-U füzesiyle düzenlenen saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğine dair... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T12:54+0300
2022-04-08T12:58+0300
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Bakanlık, "Kiev'deki aşırı milliyetçi rejimin 8 Nisan'da Kramatorsk'taki tren garına Rusya tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği füze saldırısıyla ilgili tüm açıklamaları, provokasyondur ve gerçekle bağdaşmamaktadır. 8 Nisan'da Kramatorsk kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir silahlı görevi olmamıştır ve planlanmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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Rusya: Kiev'in Kramatorsk'taki Toçka-U saldırısı hakkında Moskova'ya yönelik iddiaları provokasyon

12:54 08.04.2022 (güncellendi: 12:58 08.04.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in, Donetsk'in Kramatorsk kentinde Toçka-U füzesiyle düzenlenen saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğine dair iddialarının provokasyon olduğunu vurguladı.
Bakanlık, "Kiev'deki aşırı milliyetçi rejimin 8 Nisan'da Kramatorsk'taki tren garına Rusya tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği füze saldırısıyla ilgili tüm açıklamaları, provokasyondur ve gerçekle bağdaşmamaktadır. 8 Nisan'da Kramatorsk kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir silahlı görevi olmamıştır ve planlanmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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