https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-uc-puan-dusurdu--1055410697.html

Rusya Merkez Bankası, politika faizini üç puan düşürdü

Rusya Merkez Bankası, politika faizini üç puan düşürdü

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 20’den yüzde 17’ye düşürme kararı aldı. Söz konusu karar, Rus para birimi rublenin, dolar ve euro karşısında ciddi... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T12:26+0300

2022-04-08T12:26+0300

2022-04-08T12:26+0300

ukrayna krizi

rusya merkez bankası

faiz

ruble

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Rusya Merkez Bankası yönetim kurulu, politika faizini, ülkede şimdiye dek görülmüş en yüksek politika faizi oranı olan yüzde 20’den yüzde 17’ye düşürdü. Merkez Bankası yetkilileri, söz konusu kararlarına ilişkin, “Rusya ekonomisi için dış koşullardaki güçlük sürüyor ve söz konusu koşullar ekonomik eylemlerimizi ciddi ölçüde kısıtlıyorlar. Finansal istikrar için riskler devam ediyor, ancak artmayı bıraktılar” açıklamasını yaptı. Rusya Merkez Bankası yetkilileri ayrıca, haftalık verilerin ülkedeki fiyat artışlarında önemli bir yavaşlama olduğunu gösterdiğini ve bunda rublenin yabancı para birimleri karşısında güçlenmesinin de payı olduğunu kaydetti. Rus para birimi ruble son günlerde belirgin biçimde değerlenmiş, dolar ve euro karşısında, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından önce görülen seviyelere dönmüştü.

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rusya merkez bankası, faiz, ruble