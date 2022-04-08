https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-savunma-bakanligi-kramatorsk-tren-garina-saldirinin-nereden-gerceklestirildigini-belirledik-1055416446.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kramatorsk tren garına saldırının nereden gerçekleştirildiğini belirledik
Rusya Savunma Bakanlığı: Kramatorsk tren garına saldırının nereden gerçekleştirildiğini belirledik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kramatorsk’taki tren garına saldırının nereden düzenlendiğini belirleyebildiklerini, söz konusu saldırının, Ukrayna... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T15:12+0300
2022-04-08T15:12+0300
2022-04-08T15:28+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk
tren garı
toçka-u
kramatorsk
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Rusya savunma yetkilileri, Donetsk bölgesinde yer alan Kramatorsk yerleşim yerindeki tren garına düzenlenen roket saldırısına ilişkin, “Belirlemelerimize göre Kramatorsk’taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukraynalı roket birliği tarafından düzenlendi” açıklamasını yaptı. Rus yetkililer sözlerini şöyle sürdürdü: “Kiev rejiminin Kramatorsk’taki tren garına saldırı düzenlemesinin amacı, yerleşim yeri sakinlerinin burayı kitlesel hâlde terk etmelerini önlemekti, zira sivilleri, Ukrayna güçlerinin mevzilerini savunmak adına canlı kalkan olarak kullanmayı amaçlıyorlardı.”Rusya savunma yetkilileri, Kramatorsk tren garına saldırının sivillerin tahliyesi sırasında düzenlendiğini kaydetti ve söz konusu saldırıyı, ‘Kiev rejimi tarafından, Rusya’yı sivillere karşı saldırgan eylemler gerçekleştirmekle suçlamak adına düzenlenmiş bir provokasyon’ olarak niteledi. Rus yetkililer, Ukrayna tarafının Kramatorsk’taki saldırının görüntüleri olduğunu söyleyerek servis ettiği fotoğrafların, Rusya ile Belarus’un bu sene başında düzenledikleri bir tatbikatta kullanılan Toçka-U roket sistemine ait olduğunu belirtti. Rusya ordusu, Kramatorsk garı saldırısında kullanıldığı belirlenen Toçka-U roket sistemlerini uzun zamandır kullanmıyor. Ordunun elindeki silahların modernleştirilmesi programı kapsamında Rus güçlerinin kullanımındaki bu sistemin yerini İskander füzeleri aldı.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kramatorsk tren garına saldırının nereden gerçekleştirildiğini belirledik
15:12 08.04.2022 (güncellendi: 15:28 08.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kramatorsk’taki tren garına saldırının nereden düzenlendiğini belirleyebildiklerini, söz konusu saldırının, Ukrayna güçleri tarafından yerleşim yerinin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasından düzenlendiği belirlemesini yaptıklarını belirtti.
Rusya savunma yetkilileri, Donetsk bölgesinde yer alan Kramatorsk yerleşim yerindeki tren garına düzenlenen roket saldırısına ilişkin, “Belirlemelerimize göre Kramatorsk’taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukraynalı roket birliği tarafından düzenlendi” açıklamasını yaptı.
Rus yetkililer sözlerini şöyle sürdürdü: “Kiev rejiminin Kramatorsk’taki tren garına saldırı düzenlemesinin amacı, yerleşim yeri sakinlerinin burayı kitlesel hâlde terk etmelerini önlemekti, zira sivilleri, Ukrayna güçlerinin mevzilerini savunmak adına canlı kalkan olarak kullanmayı amaçlıyorlardı.”
Rusya savunma yetkilileri, Kramatorsk tren garına saldırının sivillerin tahliyesi sırasında düzenlendiğini kaydetti ve söz konusu saldırıyı, ‘Kiev rejimi tarafından, Rusya’yı sivillere karşı saldırgan eylemler gerçekleştirmekle suçlamak adına düzenlenmiş bir provokasyon’ olarak niteledi.
Rus yetkililer, Ukrayna tarafının Kramatorsk’taki saldırının görüntüleri olduğunu söyleyerek servis ettiği fotoğrafların, Rusya ile Belarus’un bu sene başında düzenledikleri bir tatbikatta kullanılan Toçka-U roket sistemine ait olduğunu belirtti.
Rusya ordusu, Kramatorsk garı saldırısında kullanıldığı belirlenen Toçka-U roket sistemlerini uzun zamandır kullanmıyor. Ordunun elindeki silahların modernleştirilmesi programı kapsamında Rus güçlerinin kullanımındaki bu sistemin yerini İskander füzeleri aldı.