Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki büyük bir füze ve topçu... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri 54 Ukrayna askeri unsurunu vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki büyük bir füze ve topçu deposunu imha ettiğini kaydetti.