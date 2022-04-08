https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-savunma-bakanligi-rus-silahli-kuvvetleri-54-ukrayna-askeri-unsurunu-vurdu-1055425497.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri 54 Ukrayna askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri 54 Ukrayna askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki büyük bir füze ve topçu... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T20:37+0300
2022-04-08T20:37+0300
2022-04-08T20:34+0300
ukrayna krizi
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rusya
igor konaşenkov
ukrayna
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Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik biriminin Kirovograd bölgesindeki Kanatovo askeri havaalanındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin havacılık teçhizatının yanı sıra 54 askeri unsurunu vurduğunu belirtti.-
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konaşenkov, rusya, igor konaşenkov, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri 54 Ukrayna askeri unsurunu vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki büyük bir füze ve topçu deposunu imha ettiğini kaydetti.
Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik biriminin Kirovograd bölgesindeki Kanatovo askeri havaalanındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin havacılık teçhizatının yanı sıra 54 askeri unsurunu vurduğunu belirtti.