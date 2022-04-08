Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-savunma-bakanligi-rus-silahli-kuvvetleri-54-ukrayna-askeri-unsurunu-vurdu-1055425497.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri 54 Ukrayna askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri 54 Ukrayna askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki büyük bir füze ve topçu... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T20:37+0300
2022-04-08T20:34+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
rusya
igor konaşenkov
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055371628_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_3de7d8a1f578c5fb5d55494c7c7b264e.jpg
Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik biriminin Kirovograd bölgesindeki Kanatovo askeri havaalanındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin havacılık teçhizatının yanı sıra 54 askeri unsurunu vurduğunu belirtti.-
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055371628_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ea9d903b013bc9392217f0fbf82c80bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konaşenkov, rusya, igor konaşenkov, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri 54 Ukrayna askeri unsurunu vurdu

20:37 08.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki büyük bir füze ve topçu deposunu imha ettiğini kaydetti.
Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik biriminin Kirovograd bölgesindeki Kanatovo askeri havaalanındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin havacılık teçhizatının yanı sıra 54 askeri unsurunu vurduğunu belirtti.
-
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала