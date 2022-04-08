https://tr.sputniknews.com/20220408/saglik-bakani-koca-10-bin-surekli-isci-aliminin-yapildigini-acikladi-1055399781.html
Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını ve işçi alımının 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle gerçekleştiğini... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T00:01+0300
2022-04-08T00:01+0300
2022-04-08T00:04+0300
fahrettin koca
türkiye
işçi
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, işçi, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı
00:01 08.04.2022 (güncellendi: 00:04 08.04.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını ve işçi alımının 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle gerçekleştiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.