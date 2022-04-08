https://tr.sputniknews.com/20220408/saglik-bakani-koca-10-bin-surekli-isci-aliminin-yapildigini-acikladi-1055399781.html

Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını ve işçi alımının 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle gerçekleştiğini... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

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2022-04-08T00:01+0300

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fahrettin koca

türkiye

işçi

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, işçi, sağlık bakanlığı