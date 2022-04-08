Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220408/saglik-bakani-koca-10-bin-surekli-isci-aliminin-yapildigini-acikladi-1055399781.html
Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını ve işçi alımının 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle gerçekleştiğini... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T00:01+0300
2022-04-08T00:04+0300
fahrettin koca
türkiye
işçi
sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051382241_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_97b540e4fe032d1ca8e8067a8972461d.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051382241_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3f9984ad370021b825ab94989b60800.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, işçi, sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı

00:01 08.04.2022 (güncellendi: 00:04 08.04.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını ve işçi alımının 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle gerçekleştiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала