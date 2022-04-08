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https://tr.sputniknews.com/20220408/sinopta-bir-kadin-eski-esi-tarafindan-olduruldu-1055400438.html
Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü
Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü
Sinop Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T00:29+0300
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türkiye
sinop
kadın cinayeti
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Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Zanlı Birol B. gözaltına alındı.Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.
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sinop, kadın cinayeti

Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

00:29 08.04.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Sinop Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zanlı Birol B. gözaltına alındı.
Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.
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