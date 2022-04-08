https://tr.sputniknews.com/20220408/sinopta-bir-kadin-eski-esi-tarafindan-olduruldu-1055400438.html

Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Sinop Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T00:29+0300

2022-04-08T00:29+0300

2022-04-08T00:29+0300

türkiye

sinop

kadın cinayeti

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Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Zanlı Birol B. gözaltına alındı.Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

türkiye

sinop

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinop, kadın cinayeti