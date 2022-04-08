https://tr.sputniknews.com/20220408/sinopta-bir-kadin-eski-esi-tarafindan-olduruldu-1055400438.html
Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü
Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü
Sinop Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T00:29+0300
2022-04-08T00:29+0300
2022-04-08T00:29+0300
türkiye
sinop
kadın cinayeti
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Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Zanlı Birol B. gözaltına alındı.Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.
türkiye
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sinop, kadın cinayeti
Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü
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Sinop Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zanlı Birol B. gözaltına alındı.
Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.