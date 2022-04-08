Türkiye
SON DAKİKA| AB'den 5. yaptırım paketine onay: Rusya'dan kömür ithalatı, Rus gemilerine AB limanları yasaklandı
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220408/sirnakta-yilin-ilk-ters-laleleri-acti-koparana-70-bin-lira-ceza-1055410014.html
Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza
Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yetişen yılın ilk ters laleleri Şırnak’ta açtı. Baharın gelişini simgeleyen ters laleleri koparana 70 bin lira para cezası... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:55+0300
2022-04-08T12:01+0300
multimedya
lale
şırnak
para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055409603_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_50ce08ebd571a2c3faad676fc8c521bb.jpg
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055409603_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_bd716eefd26a1da7e84898f3d24c2578.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lale, фото, şırnak, para cezası

Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza

11:55 08.04.2022 (güncellendi: 12:01 08.04.2022)
Abone olTelegram
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yetişen yılın ilk ters laleleri Şırnak’ta açtı. Baharın gelişini simgeleyen ters laleleri koparana 70 bin lira para cezası uygulanıyor.
© İHAGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
© İHAŞırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde yetiştirilen endemik bitki türü olan ters lale çiçeği koruma altına alınıyor.
Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde yetiştirilen endemik bitki türü olan ters lale çiçeği koruma altına alınıyor.
© İHAYılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor.
Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor.
© İHAÖzellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.
Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.
© İHA70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.
Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала