Şırnak'ta yılın ilk 'ters laleleri' açtı: Koparana 70 bin lira ceza

© İHAGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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© İHA
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
© İHAŞırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde yetiştirilen endemik bitki türü olan ters lale çiçeği koruma altına alınıyor.
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© İHA
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde yetiştirilen endemik bitki türü olan ters lale çiçeği koruma altına alınıyor.
© İHAYılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor.
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© İHA
Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor.
© İHAÖzellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.
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© İHA
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.
© İHA70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.
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© İHA
70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.