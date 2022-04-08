https://tr.sputniknews.com/20220408/snoop-doggu-cinsel-tacizle-suclayan-kadin-davayi-geri-cekti-1055416028.html
Snoop Dogg’u cinsel tacizle suçlayan kadın, davayı geri çekti
Snoop Dogg’u cinsel tacizle suçlayan kadın, davayı geri çekti
Snoop Dogg tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia edip dava açan ve eski dansçısı olduğunu öne süren kimliği belirsiz bir kadın, ünlü rapçiye açtığı... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T15:25+0300
2022-04-08T15:25+0300
2022-04-08T15:25+0300
yaşam
abd
abd'li rapçi
snoop dogg
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
dava
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İsmi açıklanmayan bir kadın tarafından ABD'li rapçi Snoop Dogg'a (Calvin Broadus) karşı açılan cinsel saldırı davası geri çekildi.Mağdur olduğunu iddia eden kadın, ABD'li rapçiyi 2013'teki konserlerinden birine katıldıktan sonra kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.Dansçı, model, sunucu ve oyuncu olarak tanımlanan kadın, Dogg ile çalıştığını öne sürmüş, Dogg ise kadının asla kendisiyle çalışmadığını belirtmişti. Snoop Dogg'un Super Bowl devre arası gösterisinde sahne almasından günler önce açılan dava, bu hafta başlarında, yaklaşık iki ay sonra geri çekildi.Davanın geri çekilmesi, Snoop Dogg’un ticari kuruluşu da dahil olmak üzere, davada adı geçen diğer tüm taraflara yönelik suçlamaları da ortadan kaldırdı.Dogg’un bir temsilcisi, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Davacının sanıklar hakkındaki şikayetini gei çekmesi bizim açımızdan şaşırtıcı olmadı. Şikayet, asılsız iddialar ve eksikliklerle doluydu” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/snoop-dogg-hakkinda-cinsel-taciz-iddiasi-danscisini-oral-sekse-zorladi-1053737198.html
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abd, abd'li rapçi, snoop dogg, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, dava
Snoop Dogg’u cinsel tacizle suçlayan kadın, davayı geri çekti
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Snoop Dogg tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia edip dava açan ve eski dansçısı olduğunu öne süren kimliği belirsiz bir kadın, ünlü rapçiye açtığı davayı geri çekti.
İsmi açıklanmayan bir kadın tarafından ABD'li rapçi Snoop Dogg'a (Calvin Broadus) karşı açılan cinsel saldırı davası geri çekildi.
Mağdur olduğunu iddia eden kadın, ABD'li rapçiyi 2013'teki konserlerinden birine katıldıktan sonra kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.
Dansçı, model, sunucu ve oyuncu olarak tanımlanan kadın, Dogg ile çalıştığını öne sürmüş, Dogg ise kadının asla kendisiyle çalışmadığını belirtmişti.
Snoop Dogg'un Super Bowl devre arası gösterisinde sahne almasından günler önce açılan dava, bu hafta başlarında, yaklaşık iki ay sonra geri çekildi.
Davanın geri çekilmesi, Snoop Dogg’un ticari kuruluşu da dahil olmak üzere, davada adı geçen diğer tüm taraflara yönelik suçlamaları da ortadan kaldırdı.
Dogg’un bir temsilcisi, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Davacının sanıklar hakkındaki şikayetini gei çekmesi bizim açımızdan şaşırtıcı olmadı. Şikayet, asılsız iddialar ve eksikliklerle doluydu” ifadelerini kullandı.