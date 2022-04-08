https://tr.sputniknews.com/20220408/snoop-doggu-cinsel-tacizle-suclayan-kadin-davayi-geri-cekti-1055416028.html

Snoop Dogg’u cinsel tacizle suçlayan kadın, davayı geri çekti

Snoop Dogg’u cinsel tacizle suçlayan kadın, davayı geri çekti

Snoop Dogg tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia edip dava açan ve eski dansçısı olduğunu öne süren kimliği belirsiz bir kadın, ünlü rapçiye açtığı... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T15:25+0300

2022-04-08T15:25+0300

2022-04-08T15:25+0300

yaşam

abd

abd'li rapçi

snoop dogg

cinsel istismar

cinsel taciz

cinsel saldırı

dava

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İsmi açıklanmayan bir kadın tarafından ABD'li rapçi Snoop Dogg'a (Calvin Broadus) karşı açılan cinsel saldırı davası geri çekildi.Mağdur olduğunu iddia eden kadın, ABD'li rapçiyi 2013'teki konserlerinden birine katıldıktan sonra kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.Dansçı, model, sunucu ve oyuncu olarak tanımlanan kadın, Dogg ile çalıştığını öne sürmüş, Dogg ise kadının asla kendisiyle çalışmadığını belirtmişti. Snoop Dogg'un Super Bowl devre arası gösterisinde sahne almasından günler önce açılan dava, bu hafta başlarında, yaklaşık iki ay sonra geri çekildi.Davanın geri çekilmesi, Snoop Dogg’un ticari kuruluşu da dahil olmak üzere, davada adı geçen diğer tüm taraflara yönelik suçlamaları da ortadan kaldırdı.Dogg’un bir temsilcisi, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Davacının sanıklar hakkındaki şikayetini gei çekmesi bizim açımızdan şaşırtıcı olmadı. Şikayet, asılsız iddialar ve eksikliklerle doluydu” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/snoop-dogg-hakkinda-cinsel-taciz-iddiasi-danscisini-oral-sekse-zorladi-1053737198.html

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