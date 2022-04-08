https://tr.sputniknews.com/20220408/sozcu-yazari-ozdil-savas-haberlerini-bati-medyasindan-takip-etmek-katliamdan-daha-agir-bir-suctur-1055417972.html

Sözcü yazarı Özdil: Savaş haberlerini Batı medyasından takip etmek, katliamdan daha ağır bir suçtur

Sözcü yazarı Özdil: Savaş haberlerini Batı medyasından takip etmek, katliamdan daha ağır bir suçtur

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Rusya’nın Ukrayna müdahalesinin Amerikan, İngiliz ve Alman medyası tarafından ‘fotokopi gibi aynı cümleler kullanılarak’... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T15:32+0300

2022-04-08T15:32+0300

2022-04-08T15:32+0300

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batı medyası

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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün kaleme aldığı yazısında Batı medyasını eleştirdi. Türkiye’nin de bizzat yaşadığı süreçlere dair tarihten örnekler veren Özdil, ilk olarak 1920’ler Türkiye’sinin İngiliz medyası tarafından çarpıtılarak anlatıldığına dikkat çekti:‘Amerikan gazetelerini okuyanlar, Türklerin ‘ortaçağ barbarı’ olduğunu düşünüyordu’Özdil, yine aynı yıllarda Kars’ta yaşananların da Amerikan, İngiliz ve Fransız gazeteleri tarafından çarpıtıldığını dile getirdi ve şunları ifade etti:‘Vietnam savaşı için mazeret olarak kullanılan hadisenin, istihbarat yalanı olduğu ortaya çıktı’Sözcü yazarı Özdil, ABD’nin Vietnam’a saldırmak için de 'medyayı kullandığını ve algı operasyonu yaptığını' belirtti ve yıllar sonra ortaya çıkan ‘istihbarat yalanı’nı hatırlattı:‘Beyaz Miğferlilerin komple yalan, komple istihbarat faaliyeti olduğu anlaşıldı’‘Suriye’de beyaz miğferlilerin gönüllü bir sivil yardım kuruluşu gibi gösterildiğini ancak İngiliz ve Amerikan istihbarat teşkilatlarının figüranı’ olduğunu ifade eden Özdil, o dönemi şu sözlerle anlattı:‘Yalanını haftalarca manşet yapan ve Batı medyasıyla ‘paralel’ giden sayın basınımıza güveniyorsanız, bilemem’Özdil, Amerikan, İngiliz ve Alman medyasının Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarını da tek bir ağızdan aktardıklarına dikkat çekti ve şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220405/bucada-sivil-katliami-iddialari-medyanin-tavri-suriye-surecinde-yasananlari-hatirlatiyor-1055334976.html

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