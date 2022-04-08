https://tr.sputniknews.com/20220408/sputnik-estonya-yoneticisi-tallinnde-serbest-birakildi-1055414390.html
Sputnik Estonya yöneticisi, Tallinn’de serbest bırakıldı
Sputnik Estonya yöneticisi, Tallinn’de serbest bırakıldı
Estonya makamlarının, Sputnik haber ajansının Estonya servisi yöneticisi Elena Çerışeva’yı serbest bıraktığı belirtildi. Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:23+0300
2022-04-08T14:23+0300
2022-04-08T14:26+0300
ukrayna krizi
estonya
rusya
sputnik
medya
genel yayın yönetmeni
gözaltı
tutuklama
gazeteci
ukrayna
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Çerışeva’nın, ‘barışı bozacak bir suç işlediği ve uluslararası yaptırımları ihlal ettiği’ şüphesi ile çarşamba günü Estonya güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus devlet ajansında çalışan gazetecinin, ifade özgürlüğünü kilit değerlerinden biri sayan bir Avrupa ülkesinde uydurma sebeplerle gözaltına alınmış olmasını kınamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/rus-buyukelciligi-sputnik-estonya-genel-yayin-yonetmeni-cerisevanin-serbest-birakilmasini-istedi-1055391046.html
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estonya, rusya, sputnik, medya, genel yayın yönetmeni, gözaltı, tutuklama, gazeteci, ukrayna, yaptırım, elena çerışeva
Sputnik Estonya yöneticisi, Tallinn’de serbest bırakıldı
14:23 08.04.2022 (güncellendi: 14:26 08.04.2022) Abone ol
Estonya makamlarının, Sputnik haber ajansının Estonya servisi yöneticisi Elena Çerışeva’yı serbest bıraktığı belirtildi. Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği yetkilileri, Çerışeva’nın serbest bırakıldığını doğruladı ve gazeteciyle iletişime geçmeye çalıştıklarını kaydetti.
Çerışeva’nın, ‘barışı bozacak bir suç işlediği ve uluslararası yaptırımları ihlal ettiği’ şüphesi ile çarşamba günü Estonya güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.
Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus devlet ajansında çalışan gazetecinin, ifade özgürlüğünü kilit değerlerinden biri sayan bir Avrupa ülkesinde uydurma sebeplerle gözaltına alınmış olmasını kınamıştı.