https://tr.sputniknews.com/20220408/sputnik-estonya-yoneticisi-tallinnde-serbest-birakildi-1055414390.html

Sputnik Estonya yöneticisi, Tallinn’de serbest bırakıldı

Sputnik Estonya yöneticisi, Tallinn’de serbest bırakıldı

Estonya makamlarının, Sputnik haber ajansının Estonya servisi yöneticisi Elena Çerışeva’yı serbest bıraktığı belirtildi. Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T14:23+0300

2022-04-08T14:23+0300

2022-04-08T14:26+0300

ukrayna krizi

estonya

rusya

sputnik

medya

genel yayın yönetmeni

gözaltı

tutuklama

gazeteci

ukrayna

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Çerışeva’nın, ‘barışı bozacak bir suç işlediği ve uluslararası yaptırımları ihlal ettiği’ şüphesi ile çarşamba günü Estonya güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus devlet ajansında çalışan gazetecinin, ifade özgürlüğünü kilit değerlerinden biri sayan bir Avrupa ülkesinde uydurma sebeplerle gözaltına alınmış olmasını kınamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/rus-buyukelciligi-sputnik-estonya-genel-yayin-yonetmeni-cerisevanin-serbest-birakilmasini-istedi-1055391046.html

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