Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/sputnik-estonya-yoneticisi-tallinnde-serbest-birakildi-1055414390.html
Sputnik Estonya yöneticisi, Tallinn’de serbest bırakıldı
Sputnik Estonya yöneticisi, Tallinn’de serbest bırakıldı
Estonya makamlarının, Sputnik haber ajansının Estonya servisi yöneticisi Elena Çerışeva’yı serbest bıraktığı belirtildi. Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:23+0300
2022-04-08T14:26+0300
ukrayna krizi
estonya
rusya
sputnik
medya
genel yayın yönetmeni
gözaltı
tutuklama
gazeteci
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055414236_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_887ae699302136c69aaaa46f374d41b3.jpg
Çerışeva’nın, ‘barışı bozacak bir suç işlediği ve uluslararası yaptırımları ihlal ettiği’ şüphesi ile çarşamba günü Estonya güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus devlet ajansında çalışan gazetecinin, ifade özgürlüğünü kilit değerlerinden biri sayan bir Avrupa ülkesinde uydurma sebeplerle gözaltına alınmış olmasını kınamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/rus-buyukelciligi-sputnik-estonya-genel-yayin-yonetmeni-cerisevanin-serbest-birakilmasini-istedi-1055391046.html
estonya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055414236_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_1b94b8026f4089bddeaf22249c6e35c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
estonya, rusya, sputnik, medya, genel yayın yönetmeni, gözaltı, tutuklama, gazeteci, ukrayna, yaptırım, elena çerışeva

Sputnik Estonya yöneticisi, Tallinn’de serbest bırakıldı

14:23 08.04.2022 (güncellendi: 14:26 08.04.2022)
© SputnikSputnik Estonya
Sputnik Estonya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Estonya makamlarının, Sputnik haber ajansının Estonya servisi yöneticisi Elena Çerışeva’yı serbest bıraktığı belirtildi. Rusya’nın Tallinn Büyükelçiliği yetkilileri, Çerışeva’nın serbest bırakıldığını doğruladı ve gazeteciyle iletişime geçmeye çalıştıklarını kaydetti.
Çerışeva’nın, ‘barışı bozacak bir suç işlediği ve uluslararası yaptırımları ihlal ettiği’ şüphesi ile çarşamba günü Estonya güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.
Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus devlet ajansında çalışan gazetecinin, ifade özgürlüğünü kilit değerlerinden biri sayan bir Avrupa ülkesinde uydurma sebeplerle gözaltına alınmış olmasını kınamıştı.
Sputnik - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
Ukrayna krizi
Rus büyükelçiliği, Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Çerışeva'nın serbest bırakılmasını istedi
Dün, 16:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала