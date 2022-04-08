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https://tr.sputniknews.com/20220408/tarih-verildi-benzin-ve-motorinde-indirim-yolda-1055426040.html
Tarih verildi: Benzin ve motorinde indirim yolda
Tarih verildi: Benzin ve motorinde indirim yolda
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından benzin ve motorine indirim bekleniyor. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T21:05+0300
2022-04-08T21:06+0300
ekonomi
benzin
petrol
indirim
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Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına inmesi, motorinde indirimi gündeme getirdi. 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece 1.5 TL indirim bekleniyor.KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek, “Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 TL indirim var” dedi.Yapılacak indirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak.Benzinde indirim gelebilir Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19.00 TL'ye, Ankara'da 19.11 TL'ye, İzmir'de 19.12 TL'ye satılıyor.Otogazın litresi İstanbul’da 12.08 TL’ye, Ankara’da 11.96 TL’ye, İzmir’de 11.95 TL’ye satılıyor.
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benzin, petrol, indirim

Tarih verildi: Benzin ve motorinde indirim yolda

21:05 08.04.2022 (güncellendi: 21:06 08.04.2022)
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından benzin ve motorine indirim bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına inmesi, motorinde indirimi gündeme getirdi. 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece 1.5 TL indirim bekleniyor.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek, “Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 TL indirim var” dedi.
Yapılacak indirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak.

Benzinde indirim gelebilir

Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19.00 TL'ye, Ankara'da 19.11 TL'ye, İzmir'de 19.12 TL'ye satılıyor.
Otogazın litresi İstanbul’da 12.08 TL’ye, Ankara’da 11.96 TL’ye, İzmir’de 11.95 TL’ye satılıyor.
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