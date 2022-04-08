https://tr.sputniknews.com/20220408/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-150-milyon-167-bin-123-liralik-tarimsal-destek-odemelerine-basladik-1055413160.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destek ödemelerine başladık

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destek ödemelerine başladık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T13:55+0300

2022-04-08T13:55+0300

2022-04-08T13:55+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054418154_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_db1c776ccda20227865bc975cee9fd76.jpg

Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Kirişci, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracaklarını belirterek, "Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.Kirişci, ödemenin 127 milyon 810 bin 865 lirasının hububat, baklagil ve dane mısır, 10 milyon 364 bin 460 lirasının Bombus arısı, 2 milyon 235 bin 556 lirasının sertifikalı fidan, 9 milyon 756 bin 242 lirasının da kırsal kalkınma desteği kapsamında yapılacağını kaydetti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarım ve orman bakanlığı