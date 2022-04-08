Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 bakan yardımcısı görevden alındı

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Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Ozkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider atandı.