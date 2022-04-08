https://tr.sputniknews.com/20220408/tarim-ve-orman-bakanligindan-4-bakan-yardimcisi-gorevden-alindi-1055402291.html
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 bakan yardımcısı görevden alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 bakan yardımcısı görevden alındı
Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Ozkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T01:43+0300
2022-04-08T01:43+0300
2022-04-08T01:43+0300
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tarım ve orman bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 bakan yardımcısı görevden alındı
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Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Ozkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider atandı.