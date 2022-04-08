https://tr.sputniknews.com/20220408/tencere-alana-bodrumda-arsa-vaat-edilmisti-27-yildir-bekliyoruz-arsayi-alamadik-1055412946.html

Tencere alana Bodrum'da arsa vaat edilmişti: 27 yıldır bekliyoruz, arsayı alamadık

Tencere alana Bodrum'da arsa vaat edilmişti: 27 yıldır bekliyoruz, arsayı alamadık

1995 yılında arsa vaadiyle tencere seti alan Mustafa Kemal Badoğlu, 27 yıl geçmesine rağmen kendilerine vaat edilen araziyi alamadıklarını dile getirdi... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T13:43+0300

2022-04-08T13:43+0300

2022-04-08T13:46+0300

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Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 yılında arsa hediyeli tencere alarak ileriye dönük yatırım yapmak istedi. Ancak firmanın yetkilerini kötüye kullananlar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur, ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldı.Ahu Çelik Tencereleri’nin sahibi Ahmet Hamdi Uçarok'un yaptığı, ’161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava’ kampanyası 1995 yılında adından sıkça söz ettirmişti. 1-2 senede ödemesini tamamlayan tencere sahipleri, arsalar için hak kazandı. Ancak kendisi işlere yetişemeyince vekaleti alan yetkililer durumu kötüye kullanıp arsaları tencere alan kişilere değil, başka şahıslara veya kendi üzerlerine geçirdi. Hakkında açılan davalarla arsaların verilmediğini öğrenen Uçarok, yeni yatırımlara hazırlanırken, hak sahiplerinin hakkını ödeme mücadelesine girişince elindeki tüm birikimini kaybetti. Açılan davalar sonucu cezaevine düşen Uçarok, bir süre sonra mahkemece tahliye edildi. Elindeki bütün birikimini kaybeden Uçarok 2016 yılında vefat etti. 'Bize arsa verileceği söylendi'Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 'Bize verilmesi gereken arsa verilmedi' dedi ve şunları söyledi:Kimseye dertlerini anlatamadıklarını belirten Badoğlu, “Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben bir an önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz” diye konuştu.

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