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https://tr.sputniknews.com/20220408/tencere-alana-bodrumda-arsa-vaat-edilmisti-27-yildir-bekliyoruz-arsayi-alamadik-1055412946.html
Tencere alana Bodrum'da arsa vaat edilmişti: 27 yıldır bekliyoruz, arsayı alamadık
Tencere alana Bodrum'da arsa vaat edilmişti: 27 yıldır bekliyoruz, arsayı alamadık
1995 yılında arsa vaadiyle tencere seti alan Mustafa Kemal Badoğlu, 27 yıl geçmesine rağmen kendilerine vaat edilen araziyi alamadıklarını dile getirdi... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T13:43+0300
2022-04-08T13:46+0300
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arsa
dolandırıcılık
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Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 yılında arsa hediyeli tencere alarak ileriye dönük yatırım yapmak istedi. Ancak firmanın yetkilerini kötüye kullananlar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur, ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldı.Ahu Çelik Tencereleri’nin sahibi Ahmet Hamdi Uçarok'un yaptığı, ’161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava’ kampanyası 1995 yılında adından sıkça söz ettirmişti. 1-2 senede ödemesini tamamlayan tencere sahipleri, arsalar için hak kazandı. Ancak kendisi işlere yetişemeyince vekaleti alan yetkililer durumu kötüye kullanıp arsaları tencere alan kişilere değil, başka şahıslara veya kendi üzerlerine geçirdi. Hakkında açılan davalarla arsaların verilmediğini öğrenen Uçarok, yeni yatırımlara hazırlanırken, hak sahiplerinin hakkını ödeme mücadelesine girişince elindeki tüm birikimini kaybetti. Açılan davalar sonucu cezaevine düşen Uçarok, bir süre sonra mahkemece tahliye edildi. Elindeki bütün birikimini kaybeden Uçarok 2016 yılında vefat etti. 'Bize arsa verileceği söylendi'Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 'Bize verilmesi gereken arsa verilmedi' dedi ve şunları söyledi:Kimseye dertlerini anlatamadıklarını belirten Badoğlu, “Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben bir an önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html
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Tencere alana Bodrum'da arsa vaat edilmişti: 27 yıldır bekliyoruz, arsayı alamadık

13:43 08.04.2022 (güncellendi: 13:46 08.04.2022)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİRTencere alana Bodrum'da arsa vaat edilmişti: Bir makbuzla 27 yıldır bekliyor
Tencere alana Bodrum'da arsa vaat edilmişti: Bir makbuzla 27 yıldır bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR
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1995 yılında arsa vaadiyle tencere seti alan Mustafa Kemal Badoğlu, 27 yıl geçmesine rağmen kendilerine vaat edilen araziyi alamadıklarını dile getirdi. Badoğlu "20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz" dedi.
Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 yılında arsa hediyeli tencere alarak ileriye dönük yatırım yapmak istedi. Ancak firmanın yetkilerini kötüye kullananlar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur, ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldı.
Ahu Çelik Tencereleri’nin sahibi Ahmet Hamdi Uçarok'un yaptığı, ’161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava’ kampanyası 1995 yılında adından sıkça söz ettirmişti. 1-2 senede ödemesini tamamlayan tencere sahipleri, arsalar için hak kazandı. Ancak kendisi işlere yetişemeyince vekaleti alan yetkililer durumu kötüye kullanıp arsaları tencere alan kişilere değil, başka şahıslara veya kendi üzerlerine geçirdi. Hakkında açılan davalarla arsaların verilmediğini öğrenen Uçarok, yeni yatırımlara hazırlanırken, hak sahiplerinin hakkını ödeme mücadelesine girişince elindeki tüm birikimini kaybetti. Açılan davalar sonucu cezaevine düşen Uçarok, bir süre sonra mahkemece tahliye edildi. Elindeki bütün birikimini kaybeden Uçarok 2016 yılında vefat etti.

'Bize arsa verileceği söylendi'

Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 'Bize verilmesi gereken arsa verilmedi' dedi ve şunları söyledi:

“O zamanın fiyatıyla 45 bin liraya tencere setini taksit taksit ödemesini gerçekleştirerek aldık. Ancak taksitler bitince Aydın’ın Didim ilçesinden bize verilmesi gereken arsa verilmedi. Bizler de hakkımızı aramak istediğimizde öğrendik ki, Ahmet bey bize verilmesi için bazı bölgelerdeki yerlerin vekaletini oradaki yetkililere vermiş. Onlar da arsaları satmış veya üzerlerine geçirince ortada kaldık. Sonra Konya’dan bize arsa verileceği söylendi. Ancak onu da 20 yıl oldu alamadık. 2016 yılında Ahmet bey vefat etmiş. Konya’daki vekalet verdiği kişiyle görüştüğümüzde ise hep şu ay, bu ay vaadiyle oyalandık. Öğrendiğimiz kadarıyla taksitleri ödemeyenlere de icra kağıdı gitmiş.”

Kimseye dertlerini anlatamadıklarını belirten Badoğlu, “Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben bir an önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz” diye konuştu.
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