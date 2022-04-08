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https://tr.sputniknews.com/20220408/tesla-cinde-satilan-125-bin-785-otomobilini-geri-cagirdi-1055414881.html
Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobilini geri çağırdı
Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobilini geri çağırdı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet 'Model 3' marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-08T14:37+0300
dünya
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elektrikli araç
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çin
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Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu Tesla 'Model 3' araçlarının arka motorlarındaki akım çeviricilerdeki bazı hatalar tespit edildiği, mekanik aksaklıklara yol açan hataların düzeltilmesi için araçların geri çağrıldığı belirtildi.Açıklamada, 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125 bin 785 adet aracın, motor kontrol yazılımlarını güncelleneceği kaydedildi.Araçların 93 bin 578'inin Çin'de üretildiği, geri kalanın ithal edildiği aktarıldı.Tesla, şubatta Çin'de üretilen yaklaşık 26 bin 'Model 3' ve 'Model Y' marka aracının güvenlik riski nedeniyle geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/1055412066.html
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tesla, araç, elektrikli araç, model, çin, geri çekme, geri çağırma, araba, elon musk, insansız araç

Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobilini geri çağırdı

14:36 08.04.2022 (güncellendi: 14:37 08.04.2022)
© AP Photo / David ZalubowskiIn this Sunday, July 8, 2018, photograph, 2018 Model 3 sedans sit on display outside a Tesla showroom in Littleton, Colo
In this Sunday, July 8, 2018, photograph, 2018 Model 3 sedans sit on display outside a Tesla showroom in Littleton, Colo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / David Zalubowski
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet 'Model 3' marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu Tesla 'Model 3' araçlarının arka motorlarındaki akım çeviricilerdeki bazı hatalar tespit edildiği, mekanik aksaklıklara yol açan hataların düzeltilmesi için araçların geri çağrıldığı belirtildi.
Açıklamada, 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125 bin 785 adet aracın, motor kontrol yazılımlarını güncelleneceği kaydedildi.
Araçların 93 bin 578'inin Çin'de üretildiği, geri kalanın ithal edildiği aktarıldı.
Tesla, şubatta Çin'de üretilen yaklaşık 26 bin 'Model 3' ve 'Model Y' marka aracının güvenlik riski nedeniyle geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.
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