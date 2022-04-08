https://tr.sputniknews.com/20220408/thy-ukrayna-belarus-rostov-ve-soci-ucuslarini-durdurma-kararini-uzatti-1055408538.html
THY Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi için aldığı... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:38+0300
2022-04-08T11:38+0300
2022-04-08T11:38+0300
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.
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thy, rusya, ukrayna, belarus, rostov, soçi
THY Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi uçuşlarını durdurma kararını uzattı
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Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.