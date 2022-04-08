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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/thy-ukrayna-belarus-rostov-ve-soci-ucuslarini-durdurma-kararini-uzatti-1055408538.html
THY Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi için aldığı... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:38+0300
2022-04-08T11:38+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
belarus
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.
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THY Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi uçuşlarını durdurma kararını uzattı

11:38 08.04.2022
© DHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© DHA
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Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.
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