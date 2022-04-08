https://tr.sputniknews.com/20220408/thy-ukrayna-belarus-rostov-ve-soci-ucuslarini-durdurma-kararini-uzatti-1055408538.html

THY Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi için aldığı... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T11:38+0300

2022-04-08T11:38+0300

2022-04-08T11:38+0300

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

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thy, rusya, ukrayna, belarus, rostov, soçi