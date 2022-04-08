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https://tr.sputniknews.com/20220408/tmsf-500-milyon-tl-ve-19-milyon-tl-muhammen-bedelli-tasinmazlari-satisa-cikardi-1055408879.html
TMSF, 500 milyon TL ve 19 milyon TL muhammen bedelli taşınmazları satışa çıkardı
TMSF, 500 milyon TL ve 19 milyon TL muhammen bedelli taşınmazları satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kocaeli'de muhammen bedelleri 500 milyon TL ve 19 milyon TL taşınmazlar için satış ihalesi açtı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:42+0300
2022-04-08T11:42+0300
ekonomi
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
taşınmaz
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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, E-5 karayoluna cephesi olan ve Kartepe ilçesinde bulunan 3 bin 741 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz ile 211 bin 557 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın yüzde 98 payı 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.İstanbul'a yaklaşık 45 dakika mesafede ve Cengiz Topel Havalimanı'na oldukça yakın konumda yer alan arsalar, bölgede proje geliştirmeye uygun büyüklükteki nadir parsellerden olmasıyla dikkati çekiyor.Öte yandan; TMSF, Gebze'de bulunan 4 bin 713.99 metrekare ve 11 bin 14.79 metrekare büyüklüğündeki arsaları da 19 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkaracak.İhaleler, 12 Nisan'da saat 10.00 ve 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220323/giresun-ve-ankarada-bazi-tasinmazlar-acele-kamulastirilacak-1054966431.html
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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), taşınmaz

TMSF, 500 milyon TL ve 19 milyon TL muhammen bedelli taşınmazları satışa çıkardı

11:42 08.04.2022
© AATMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kocaeli'de muhammen bedelleri 500 milyon TL ve 19 milyon TL taşınmazlar için satış ihalesi açtı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, E-5 karayoluna cephesi olan ve Kartepe ilçesinde bulunan 3 bin 741 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz ile 211 bin 557 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın yüzde 98 payı 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.
İstanbul'a yaklaşık 45 dakika mesafede ve Cengiz Topel Havalimanı'na oldukça yakın konumda yer alan arsalar, bölgede proje geliştirmeye uygun büyüklükteki nadir parsellerden olmasıyla dikkati çekiyor.
Öte yandan; TMSF, Gebze'de bulunan 4 bin 713.99 metrekare ve 11 bin 14.79 metrekare büyüklüğündeki arsaları da 19 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkaracak.
İhaleler, 12 Nisan'da saat 10.00 ve 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
TÜRKİYE
Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
23 Mart, 02:26
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