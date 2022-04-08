https://tr.sputniknews.com/20220408/turk-is-baskani-atalay-enflasyon-bu-hizla-devam-ettigi-muddetce-alacagin-zammin-bir-ozelligi-yok-1055402003.html

Türk-İş Başkanı Atalay: Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği yok

Türk-İş Başkanı Atalay: Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği yok

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz” dedi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T01:27+0300

2022-04-08T01:27+0300

2022-04-08T01:27+0300

ekonomi

ergün atalay

enflasyon

maaş

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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, atık kağıt toplayıcısı emekçilerle yaptığı iftarda enflasyondan şikayet eti. Atalay, “Önümüzde son yılların en yüksek enflasyonunun olduğu bir ortamdayız. Bir an evvel bu enflasyon belli bir noktaya getirilir de, istediğin kadar zam al. Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz” dedi.TÜRK-İŞ’in sokakta çalışan dönüşüm işçileri için Ankara’da bir otelde verdiği iftara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran da katıldı.TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, atık toplayıcıları ile 2018 yılında yolculuklarının başladığını belirterek, “Geçmişte 40 sene dünyanın belli ülkelerinden atık geliyordu. Şu anda 2020 senesinde yasa çıkardı sayın Bakan, buna kota geldi. Daha önemlisi siz 40 kuruşa satıyordunuz, şimdi 4-5 misline satıyorsunuz. TÜRK-İŞ’in Ramazan ayına yaptığı tek resmi iftar, sizlerle beraber bu akşam yaptığımız iftar. Başka iftarımız yok” diye konuştu.Atalay, esnafın, memurun ayrı ayrı sıkıntıları olduğunu belirterek, “Önümüzde son yılların en yüksek enflasyonunun olduğu bir ortamdayız. Bir an evvel bu enflasyon belli bir noktaya getirilir de, istediğin kadar zam al. Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220407/bakan-kurum-atik-toplayicilar-icin-gerekli-duzenlemeleri-uygulamaya-geciriyoruz-1055398783.html

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ergün atalay, enflasyon, maaş