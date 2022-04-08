https://tr.sputniknews.com/20220408/turkiye-italya-ve-ingiltere-savunma-bakanlari-bugun-istanbulda-bir-araya-gelecek-1055407304.html
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları bugün İstanbul'da bir araya gelecek
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları bugün İstanbul'da bir araya gelecek
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T10:48+0300
2022-04-08T10:48+0300
2022-04-08T10:48+0300
türkiye
hulusi akar
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İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-reznikov-ile-gorustu-1055405487.html
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hulusi akar
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları bugün İstanbul'da bir araya gelecek
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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.
Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.