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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları bugün İstanbul'da bir araya gelecek
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları bugün İstanbul'da bir araya gelecek
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-reznikov-ile-gorustu-1055405487.html
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hulusi akar

Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları bugün İstanbul'da bir araya gelecek

10:48 08.04.2022
© AABakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz
Bakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.
Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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