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Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
sağlık bakanı
koronavirüs
sağlık bakanlığı
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 554 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 120 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 217 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.
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sağlık bakanı, koronavirüs, sağlık bakanlığı, türkiye’de kovid-19 salgını

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti

19:52 08.04.2022 (güncellendi: 20:03 08.04.2022)
© DHAKovid-19 - yoğun bakım
Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© DHA
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Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 554 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 120 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 217 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.
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