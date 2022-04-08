Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 16 yıldır düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında organize edilen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyor.
Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 16 yıldır düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında organize edilen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyor.
2007 yılından bu yana 25 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 97 bini aşkın fotoğrafla katıldığı 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunarak kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor.
2007 yılından bu yana 25 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 97 bini aşkın fotoğrafla katıldığı 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunarak kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor.
Bu yıl ki etkinlikte, 2516 katılımcının 8682 fotoğrafı yarıştı. Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.
Bu yıl ki etkinlikte, 2516 katılımcının 8682 fotoğrafı yarıştı. Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.
Yarışmanın birincisi 'Balıkçı' adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.
Yarışmanın birincisi 'Balıkçı' adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.
'Beyaz Dans' adlı fotoğrafıyla Seval Oral Nurtan ikinci oldu.
'Beyaz Dans' adlı fotoğrafıyla Seval Oral Nurtan ikinci oldu.
'Güven' adlı fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü, Arzu İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Topçuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü.
'Güven' adlı fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü, Arzu İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Topçuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü.
Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 16 yıldır düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında organize edilen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyor.
2007 yılından bu yana 25 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 97 bini aşkın fotoğrafla katıldığı 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunarak kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor.
Bu yıl ki etkinlikte, 2516 katılımcının 8682 fotoğrafı yarıştı. Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.
Yarışmanın birincisi 'Balıkçı' adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.
'Beyaz Dans' adlı fotoğrafıyla Seval Oral Nurtan ikinci oldu.
'Güven' adlı fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü, Arzu İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Topçuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü.