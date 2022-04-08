Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması © Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

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Bu yıl 16’ncısı düzenlenen, 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergileme alan eserler açıklandı. 'Hayata Dair' temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada bu yılın birincisi 'Balıkçı' isimli fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.