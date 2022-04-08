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Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
Bu yıl 16’ncısı düzenlenen, 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergileme alan eserler açıklandı. 'Hayata Dair' temasıyla... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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fotoğraf yarışması, kadın hakları, teşvik, yaren, leylek, at, sanat, kültür & sanat, doğa, türkiye fotoğraf sanatı federasyonu, kadın gözüyle hayattan kareler, esengül alıcı, seval oral nurtan , aysen karadeniz, arzu ibranoğlu, aylin isfendiyar ceylan, hediye topçuoğulları

Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

15:36 08.04.2022
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması
'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması
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Bu yıl 16’ncısı düzenlenen, 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergileme alan eserler açıklandı. 'Hayata Dair' temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada bu yılın birincisi 'Balıkçı' isimli fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 16 yıldır düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında organize edilen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyor.

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 16 yıldır düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında organize edilen &#x27;Kadın Gözüyle Hayattan Kareler&#x27;, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyor. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 16 yıldır düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında organize edilen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyor.

© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

2007 yılından bu yana 25 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 97 bini aşkın fotoğrafla katıldığı 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunarak kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor.

2007 yılından bu yana 25 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 97 bini aşkın fotoğrafla katıldığı &#x27;Kadın Gözüyle Hayattan Kareler&#x27;, kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunarak kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

2007 yılından bu yana 25 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 97 bini aşkın fotoğrafla katıldığı 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunarak kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor.

© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Bu yıl ki etkinlikte, 2516 katılımcının 8682 fotoğrafı yarıştı. Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.

Bu yıl ki etkinlikte, 2516 katılımcının 8682 fotoğrafı yarıştı. Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Bu yıl ki etkinlikte, 2516 katılımcının 8682 fotoğrafı yarıştı. Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.

© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Yarışmanın birincisi 'Balıkçı' adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.

Yarışmanın birincisi &#x27;Balıkçı&#x27; adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Yarışmanın birincisi 'Balıkçı' adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.

© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

'Beyaz Dans' adlı fotoğrafıyla Seval Oral Nurtan ikinci oldu.

&#x27;Beyaz Dans&#x27; adlı fotoğrafıyla Seval Oral Nurtan ikinci oldu. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

'Beyaz Dans' adlı fotoğrafıyla Seval Oral Nurtan ikinci oldu.

© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

'Güven' adlı fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü, Arzu İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Topçuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü.

&#x27;Güven&#x27; adlı fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü, Arzu İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Topçuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

'Güven' adlı fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü, Arzu İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Topçuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü.

1/6
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 16 yıldır düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında organize edilen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyor.

2/6
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

2007 yılından bu yana 25 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 97 bini aşkın fotoğrafla katıldığı 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler', kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunarak kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor.

3/6
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Bu yıl ki etkinlikte, 2516 katılımcının 8682 fotoğrafı yarıştı. Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.

4/6
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

Yarışmanın birincisi 'Balıkçı' adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.

5/6
© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

'Beyaz Dans' adlı fotoğrafıyla Seval Oral Nurtan ikinci oldu.

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© Fotoğraf : 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf yarışması

'Güven' adlı fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü, Arzu İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Topçuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda bu yıl büyük ödül St. Petersburglu fotoğrafçı Mariya Gelman’ın ‘M+T’ isimli fotoğraf serisine ve Türk foto muhabir Şebnem Coşkun’un ‘Sualtı Yaşamında Yeni Tehlike Kovid-19 Atıkları’ isimli fotoğrafına gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
DÜNYA
Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının büyük ödülü Rusya ve Türkiye'ye gitti
18 Ekim 2021, 14:00
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