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https://tr.sputniknews.com/20220408/tuzladaki-askeri-alanda-yangin-cikti-1055403367.html
Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı
Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı
Tuzla’daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T03:46+0300
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türkiye
tuzla
itfaiye
yangın
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Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
türkiye
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tuzla, itfaiye, yangın

Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

03:46 08.04.2022
© AAYangın, itfaiye
Yangın, itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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Tuzla’daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı.
Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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