https://tr.sputniknews.com/20220408/tuzladaki-askeri-alanda-yangin-cikti-1055403367.html

Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

Tuzla’daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T03:46+0300

2022-04-08T03:46+0300

2022-04-08T03:46+0300

türkiye

tuzla

itfaiye

yangın

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Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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tuzla, itfaiye, yangın