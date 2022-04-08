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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/twitter-rt-ruscanin-hesabini-bloke-etti---1055418740.html
Twitter, RT Rusça’nın hesabını bloke etti
Twitter, RT Rusça’nın hesabını bloke etti
Twitter’ın RT Rusça’nın hesabını bloke ettiği belirtildi. RT Rusça yetkilileri, Ukraynalı bir savaş esiriyle yapılan röportajı içeren özel haberlerini... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T15:43+0300
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Söz konusu röportajda, Ukraynalı asker, kendi komutanları tarafından terk edildiğini ve hayatını kurtarmak için kendisine sivil görünümü verdiğini anlatıyor. RT Rusça, Twitter’ın bloke kararına itiraz ettiklerini belirtti.
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Twitter, RT Rusça’nın hesabını bloke etti

15:43 08.04.2022 (güncellendi: 15:44 08.04.2022)
© REUTERS / Dado RuvicRussia Today (RT)
Russia Today (RT) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Twitter’ın RT Rusça’nın hesabını bloke ettiği belirtildi. RT Rusça yetkilileri, Ukraynalı bir savaş esiriyle yapılan röportajı içeren özel haberlerini paylaşmış olmaları nedeniyle Twitter’dan kural ihlali gerçekleştirdiklerine dair uyarı aldıklarını ve hesaplarına erişemediklerini söyledi.
Söz konusu röportajda, Ukraynalı asker, kendi komutanları tarafından terk edildiğini ve hayatını kurtarmak için kendisine sivil görünümü verdiğini anlatıyor.
RT Rusça, Twitter’ın bloke kararına itiraz ettiklerini belirtti.
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