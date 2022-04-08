https://tr.sputniknews.com/20220408/twitter-rt-ruscanin-hesabini-bloke-etti---1055418740.html
Twitter, RT Rusça’nın hesabını bloke etti
Twitter, RT Rusça’nın hesabını bloke etti
Twitter’ın RT Rusça’nın hesabını bloke ettiği belirtildi. RT Rusça yetkilileri, Ukraynalı bir savaş esiriyle yapılan röportajı içeren özel haberlerini... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T15:43+0300
2022-04-08T15:43+0300
2022-04-08T15:44+0300
ukrayna krizi
rt
twitter
video
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Söz konusu röportajda, Ukraynalı asker, kendi komutanları tarafından terk edildiğini ve hayatını kurtarmak için kendisine sivil görünümü verdiğini anlatıyor. RT Rusça, Twitter’ın bloke kararına itiraz ettiklerini belirtti.
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rt, twitter , video
Twitter, RT Rusça’nın hesabını bloke etti
15:43 08.04.2022 (güncellendi: 15:44 08.04.2022) Abone ol
Twitter’ın RT Rusça’nın hesabını bloke ettiği belirtildi. RT Rusça yetkilileri, Ukraynalı bir savaş esiriyle yapılan röportajı içeren özel haberlerini paylaşmış olmaları nedeniyle Twitter’dan kural ihlali gerçekleştirdiklerine dair uyarı aldıklarını ve hesaplarına erişemediklerini söyledi.
Söz konusu röportajda, Ukraynalı asker, kendi komutanları tarafından terk edildiğini ve hayatını kurtarmak için kendisine sivil görünümü verdiğini anlatıyor.
RT Rusça, Twitter’ın bloke kararına itiraz ettiklerini belirtti.