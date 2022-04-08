https://tr.sputniknews.com/20220408/twitter-rt-ruscanin-hesabini-bloke-etti---1055418740.html

Twitter, RT Rusça’nın hesabını bloke etti

Twitter, RT Rusça’nın hesabını bloke etti

Twitter’ın RT Rusça’nın hesabını bloke ettiği belirtildi. RT Rusça yetkilileri, Ukraynalı bir savaş esiriyle yapılan röportajı içeren özel haberlerini... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T15:43+0300

2022-04-08T15:43+0300

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ukrayna krizi

rt

twitter

video

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Söz konusu röportajda, Ukraynalı asker, kendi komutanları tarafından terk edildiğini ve hayatını kurtarmak için kendisine sivil görünümü verdiğini anlatıyor. RT Rusça, Twitter’ın bloke kararına itiraz ettiklerini belirtti.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rt, twitter , video