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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/ukrayna-guvenlik-servisi-rusyada-yasadisi-uyusturucu-laboratuvarlari-isletiyor-1055406906.html
Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'da yasadışı uyuşturucu laboratuvarları işletiyor
Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'da yasadışı uyuşturucu laboratuvarları işletiyor
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Rusya'da yasadışı uyuşturucu üretim tesisleri işlettiği ortaya çıktı. Durum, gözaltına alınan zanlıların ifadeleriyle de... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T07:00+0300
2022-04-08T10:23+0300
ukrayna krizi
rusya
moskova
ukrayna
ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)
uyuşturucu
laboratuvar
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Moskova bölgesinde böyle bir laboratuvarın kurulmasından sorumlu olan ve 2020'den beri gözaltında tutulan Ukrayna vatandaşı Aleksandr P., Sputnik'e verdiği demeçte bu işi almak için yalan makinesi testinden geçirildiklerini belirtti.Aleksandr P.'ye göre, tanıdık bir SBU memuru Rusya'ya gidip uyuşturucu ticaretine girmesini önerdi. İşe uygunluğunun yalan makinesi testiyle ölçüldüğünü söyleyen Alexander, şunları söyledi: "Beni tren istasyonuna yakın bir pansiyona yerleştirdiler. Orada yaklaşık bir hafta mülakat için bekledim. Bu sırada benim gibi, mülakatı geçmek ve ardından uyuşturucuyla çalışmak için Rusya'ya gidenler oluyordu. Yalan makinesi testi sırasında, para çalıp çalmayacağım ve kolluk kuvvetleri bağlantım olup olmadığı gibi sorularla sordular."Daha sonra kendisine denetçileriyle iletişim kurması için özel bir telefon verildi ve Moskova'ya gönderildi ve burada diğer birkaç Ukrayna vatandaşıyla temasa geçti, ardından ilk talimatlarını aldılar. Moskova bölgesinde bir ev kiralamaları, ardından sahte isimlerle kayıtlı banka kartlarından alınan paralarla bir araba ve kimyasal ekipman satın almaları emredildi."Daha sonra, ne tür ilaçların ve nasıl üretileceği konusunda bilgilendirildik. Günde 5 kilo uyuşturucu üretebiliriz, yani günlük kârımız kabaca 10 milyon ruble (127 bin dolar) olabilir" diyen Aleksandr P., kendisinin ve grubunun yalnızca Ukraynalı işleyicileri dağıtımı yaparken üretimde yer aldıklarını da sözlerine ekledi.Bu ifadeler, rolü uyuşturucu üretimi için kimyasallar tedarik etmek olan Ukraynalı uyuşturucu çetesinin bir başka üyesi olan Aleksandr Z. tarafından da doğrulandı. Aleksandr Z, Rusya'da çevreye kendisini inşaat işçisi olarak tanıttığını ve uyuşturucu işinden ayda 5 bin dolar aldığını söyledi.İşi bırakmanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Aleksandr P.'ye göre, yöneticileri işten ayrılmak isteyenleri döverek tehdit etti.SBU'nun Rusya'da neden uyuşturucu laboratuvarları kuracağı sorulduğunda, Aleksandr Z., uyuşturucu satışından elde edilen paranın Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarına gidebileceğini öne sürerek, “Rusya'da uyuşturucu üretimi size, örneğin paralı askerler için ödeme yapmak için her yere gidebilecek kadar büyük para kazandırıyor. Ve belki de Rusya'da gözaltına alınmamız bu karmaşadan kurtulmanın en kötü yolu değildir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220407/nato-disisleri-bakanlari-ukraynaya-destegin-guclendirilmesi-konusunda-anlasti-1055392032.html
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rusya, moskova, ukrayna, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), uyuşturucu, laboratuvar

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'da yasadışı uyuşturucu laboratuvarları işletiyor

07:00 08.04.2022 (güncellendi: 10:23 08.04.2022)
© REUTERS / Nikolay Doychinovcaptagon - uyuşturucu hap
captagon - uyuşturucu hap - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Nikolay Doychinov
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Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Rusya'da yasadışı uyuşturucu üretim tesisleri işlettiği ortaya çıktı. Durum, gözaltına alınan zanlıların ifadeleriyle de doğrulandı.
Moskova bölgesinde böyle bir laboratuvarın kurulmasından sorumlu olan ve 2020'den beri gözaltında tutulan Ukrayna vatandaşı Aleksandr P., Sputnik'e verdiği demeçte bu işi almak için yalan makinesi testinden geçirildiklerini belirtti.
Aleksandr P.'ye göre, tanıdık bir SBU memuru Rusya'ya gidip uyuşturucu ticaretine girmesini önerdi. İşe uygunluğunun yalan makinesi testiyle ölçüldüğünü söyleyen Alexander, şunları söyledi: "Beni tren istasyonuna yakın bir pansiyona yerleştirdiler. Orada yaklaşık bir hafta mülakat için bekledim. Bu sırada benim gibi, mülakatı geçmek ve ardından uyuşturucuyla çalışmak için Rusya'ya gidenler oluyordu. Yalan makinesi testi sırasında, para çalıp çalmayacağım ve kolluk kuvvetleri bağlantım olup olmadığı gibi sorularla sordular."
Daha sonra kendisine denetçileriyle iletişim kurması için özel bir telefon verildi ve Moskova'ya gönderildi ve burada diğer birkaç Ukrayna vatandaşıyla temasa geçti, ardından ilk talimatlarını aldılar. Moskova bölgesinde bir ev kiralamaları, ardından sahte isimlerle kayıtlı banka kartlarından alınan paralarla bir araba ve kimyasal ekipman satın almaları emredildi.
"Daha sonra, ne tür ilaçların ve nasıl üretileceği konusunda bilgilendirildik. Günde 5 kilo uyuşturucu üretebiliriz, yani günlük kârımız kabaca 10 milyon ruble (127 bin dolar) olabilir" diyen Aleksandr P., kendisinin ve grubunun yalnızca Ukraynalı işleyicileri dağıtımı yaparken üretimde yer aldıklarını da sözlerine ekledi.
Bu ifadeler, rolü uyuşturucu üretimi için kimyasallar tedarik etmek olan Ukraynalı uyuşturucu çetesinin bir başka üyesi olan Aleksandr Z. tarafından da doğrulandı. Aleksandr Z, Rusya'da çevreye kendisini inşaat işçisi olarak tanıttığını ve uyuşturucu işinden ayda 5 bin dolar aldığını söyledi.
İşi bırakmanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Aleksandr P.'ye göre, yöneticileri işten ayrılmak isteyenleri döverek tehdit etti.
SBU'nun Rusya'da neden uyuşturucu laboratuvarları kuracağı sorulduğunda, Aleksandr Z., uyuşturucu satışından elde edilen paranın Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarına gidebileceğini öne sürerek, “Rusya'da uyuşturucu üretimi size, örneğin paralı askerler için ödeme yapmak için her yere gidebilecek kadar büyük para kazandırıyor. Ve belki de Rusya'da gözaltına alınmamız bu karmaşadan kurtulmanın en kötü yolu değildir” diye konuştu.
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