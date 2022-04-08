https://tr.sputniknews.com/20220408/ukrayna-ordusundan-donetskte-sivil-yerlesim-yerine-balistik-fuzeli-saldiri-1055409861.html

Ukrayna ordusu, Donetsk'te Toçka-U füzesiyle tren garı yakınına saldırdı

Ukrayna ordusu, Donetsk'te Toçka-U füzesiyle tren garı yakınına saldırdı

Ukrayna ordusu, Donetsk'in Kramatorsk kentinde sivil yerleşim alanlarına Toçka füzesiyle saldırı düzenledi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T11:55+0300

2022-04-08T11:55+0300

2022-04-08T12:06+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölge Savunma Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC'nin Kramatorsk kentinde tren garının bulunduğu bölgeye Toçka-U füzesiyle saldırı düzenlediğini açıkladı.Bölge Savunma Merkezi, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kramatorsk'a füze saldırısı düzenledi. Kramatorsk tren garının bulunduğu, yerel nüfusun tahliyesinin gerçekleştirildiği bölge füzeyle vuruldu. Toçka-U füzesi kalıntıları tren garı yakınına düştü" ifadelerini kullandı.Merkez, füzenin hedef aldığı noktadan fotoğraflar da paylaştı.Saldırı sonrası ölü ve yaralılar hakkında henüz bilgi paylaşılmazken Bölge Savunma Merkezi, Toçka-U enkazının görüntüsünü paylaştığı mesajında çok sayıda sivil can kaybının olduğunu belirtti.Eski Sovyet füze kompleksi Toçka-U'nun Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Rusya ordusunun envanterinde bulunmadığını, Ukrayna ordusu tarafından aktif olarak kullanıldığını vurgulayan merkez, Donetsk sakinlerine zorunlu olmadıkça evden çıkmama ve saldırı sırasında sığınaklardan çıkmama çağrısı yaptı.14 Mart'ta Kiev yönetimi, Donetsk'i Toçka füzesiyle hedef almış, 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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