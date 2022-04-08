https://tr.sputniknews.com/20220408/uzerinden-gectim-ihbari-geldi-kara-yolunda-cansiz-beden-bulundu-1055410872.html

'Üzerinden geçtim' ihbarı geldi, kara yolunda cansız beden bulundu

'Üzerinden geçtim' ihbarı geldi, kara yolunda cansız beden bulundu

Tekirdağ'da TIR şoförü A.S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Seyir halindeyken üzerinden geçtim, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum" ihbarında bulundu... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T12:36+0300

2022-04-08T12:36+0300

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yaşam

türkiye

malkara

keşan

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Tekirdağ'da TIR şoförünün kara yolunda üzerinden geçtiği kişi yaşamını yitirdi.Olay, gece Malkara-Keşan kara yolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fransa'dan gelip, İstanbul'a giden A.S.(60), kullandığı çekici ve TIR ile iddiaya göre, yolda bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara yolunda yatan 20-25 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.TIR sürücüsü, gözaltına alındıJandarmanın gözaltına aldığı TIR şoförü A.S., "Gece çok karanlıktı. Kara yolunda bir şey olduğunun farkına varmadım. Seyir halindeyken üzerinden geçtim zannediyorum, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum, görmedim. Hemen aracımı durdurup baktığımda bu olayla karşılaştım. Durumu hemen yetkililere bildirdim" dedi.

malkara

keşan

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