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'Üzerinden geçtim' ihbarı geldi, kara yolunda cansız beden bulundu
'Üzerinden geçtim' ihbarı geldi, kara yolunda cansız beden bulundu
Tekirdağ'da TIR şoförü A.S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Seyir halindeyken üzerinden geçtim, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum" ihbarında bulundu... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T12:36+0300
2022-04-08T12:36+0300
2022-04-08T12:36+0300
yaşam
türkiye
malkara
keşan
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Tekirdağ'da TIR şoförünün kara yolunda üzerinden geçtiği kişi yaşamını yitirdi.Olay, gece Malkara-Keşan kara yolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fransa'dan gelip, İstanbul'a giden A.S.(60), kullandığı çekici ve TIR ile iddiaya göre, yolda bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara yolunda yatan 20-25 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.TIR sürücüsü, gözaltına alındıJandarmanın gözaltına aldığı TIR şoförü A.S., "Gece çok karanlıktı. Kara yolunda bir şey olduğunun farkına varmadım. Seyir halindeyken üzerinden geçtim zannediyorum, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum, görmedim. Hemen aracımı durdurup baktığımda bu olayla karşılaştım. Durumu hemen yetkililere bildirdim" dedi.
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türkiye, malkara, keşan
'Üzerinden geçtim' ihbarı geldi, kara yolunda cansız beden bulundu
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Tekirdağ'da TIR şoförü A.S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Seyir halindeyken üzerinden geçtim, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum" ihbarında bulundu. Malkara-Keşan kara yoluna gelen ekipler, erkek cesedi bulunca A.S. gözaltına alındı.
Tekirdağ'da TIR şoförünün kara yolunda üzerinden geçtiği kişi yaşamını yitirdi.
Olay, gece Malkara-Keşan kara yolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fransa'dan gelip, İstanbul'a giden A.S.(60), kullandığı çekici ve TIR ile iddiaya göre, yolda bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara yolunda yatan 20-25 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü, gözaltına alındı
Jandarmanın gözaltına aldığı TIR şoförü A.S., "Gece çok karanlıktı. Kara yolunda bir şey olduğunun farkına varmadım. Seyir halindeyken üzerinden geçtim zannediyorum, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum, görmedim. Hemen aracımı durdurup baktığımda bu olayla karşılaştım. Durumu hemen yetkililere bildirdim" dedi.