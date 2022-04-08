Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220408/will-smithin-oscara-katilmasi-10-yil-sureyle-yasaklandi-karara-saygi-duyuyor-ve-kabul-ediyorum-1055427131.html
Will Smith'in Oscar'a katılması 10 yıl süreyle yasaklandı: 'Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum'
Will Smith'in Oscar'a katılması 10 yıl süreyle yasaklandı: 'Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum'
94. Oscar Ödül Töreni'nde gerçekleşen tokat skandalı nedeniyle Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith'in Oscar... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T22:23+0300
2022-04-08T22:47+0300
yaşam
oscar
oscar ödül töreni
akademi ödülleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055092087_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_36af979922be19920ab156d5459c028c.jpg
Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055092087_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_f08931a12453d19b8be0eeb23dfc8cfc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oscar, oscar ödül töreni, akademi ödülleri

Will Smith'in Oscar'a katılması 10 yıl süreyle yasaklandı: 'Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum'

22:23 08.04.2022 (güncellendi: 22:47 08.04.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERWill Smith
Will Smith - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Abone olTelegram
94. Oscar Ödül Töreni'nde gerçekleşen tokat skandalı nedeniyle Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith'in Oscar Ödülleri'ne katılımını 10 yıl süreyle yasakladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Smith, "Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum" dedi.
Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала