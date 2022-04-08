https://tr.sputniknews.com/20220408/will-smithin-oscara-katilmasi-10-yil-sureyle-yasaklandi-karara-saygi-duyuyor-ve-kabul-ediyorum-1055427131.html
Will Smith'in Oscar'a katılması 10 yıl süreyle yasaklandı: 'Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum'
Will Smith'in Oscar'a katılması 10 yıl süreyle yasaklandı: 'Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum'
94. Oscar Ödül Töreni'nde gerçekleşen tokat skandalı nedeniyle Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith'in Oscar... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T22:23+0300
2022-04-08T22:23+0300
2022-04-08T22:47+0300
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oscar
oscar ödül töreni
akademi ödülleri
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Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.
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oscar, oscar ödül töreni, akademi ödülleri
Will Smith'in Oscar'a katılması 10 yıl süreyle yasaklandı: 'Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum'
22:23 08.04.2022 (güncellendi: 22:47 08.04.2022) Abone ol
94. Oscar Ödül Töreni'nde gerçekleşen tokat skandalı nedeniyle Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith'in Oscar Ödülleri'ne katılımını 10 yıl süreyle yasakladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Smith, "Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum" dedi.
Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.