Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz’de yeni göreve başlıyor

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz’de yeni göreve başlıyor

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için çalışmalarına bugünden itibaren başlayacak. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde bulunan Yavuz'un Türkali-2 kuyusundaki görevinin başlamasıyla Türkiye'nin üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak.Hali hazırda Fatih gemisi arama sondajlarını gerçekleştirirken, Kanuni gemisi de Türkali kuyularındaki alt tamamlama işlemlerini yürütüyor.Yavuz sondaj gemisi ise Karadeniz'de açılacak 10 Türkali kuyusunda üst seviye kuyu tamamlama görevini yapacak.Yavuz'un ilk görevi Türkali-2 kuyusunda deniz tabanına büyük kontrol sistemlerini yerleştirmek olacak. Deniz tabanına yerleştirilecek ekipmanların en karmaşığı olarak "christmas tree" adıyla bilinen bu sistemler, kuyuda doğalgaz üretiminin başlaması için ilk ve en önemli adım olma özelliği taşıyor.Bu işlemin her kuyu için ortalama 45 günde tamamlanması planlanıyor. Yavuz'un söz konusu kuyulardaki üst seviye kuyu tamamlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından geriye boru hattının kuyuya bağlanması kalacak.DENİZİN ALTINDA HER 6 KUYU BİR DAĞITIM HAZNESİNE BAĞLANACAKKaradeniz'deki her 6 kuyu denizin altında bir dağıtım haznesine bağlanacak ve tek hat olarak kıyıya çıkacak.Bu kapsamda Faz-1'deki 10 Türkali kuyusunun 6'sı bir dağıtım haznesinde, diğer 4'ü ise ikinci bir dağıtım haznesinde toplanacak. Faz-2 kapsamında kuyular açılmaya devam edildikçe her dağıtım haznesinde 6 kuyu bağlı hale gelecek.Dağıtım hazneleri eylül ayından itibaren denizin altına yerleştirilmeye başlanacak.Karadeniz'den Faz-1 kapsamındaki 10 kuyudan günlük doğalgaz üretimi 10 milyon metreküp olarak planlanıyor.YAVUZ SONDAJ GEMİSİ HAKKINDATürkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp gaz keşfettiği Karadeniz'de ilk görevine uğurlanacak Yavuz, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olma özelliği taşıyor. Uzunluğu 230, genişliği ise 36 metre olan gemi, çift kuleli tasarımla asıl ve yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşırken, gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane yer alıyor.

