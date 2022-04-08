https://tr.sputniknews.com/20220408/yunan-parlamentosuna-hitap-eden-zelenskiy-filiki-eteryayi-andi-yayina-neo-nazi-azov-uyesi-cikardi-1055412190.html
Yunan parlamentosuna hitap eden Zelenskiy; Filiki Eterya'yı andı, yayına neo-Nazi Azov üyesi çıkardı
Yunan parlamentosuna hitap eden Zelenskiy; Filiki Eterya'yı andı, yayına neo-Nazi Azov üyesi çıkardı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında 'Büyük Yunanistan' idealini hayata geçirme... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T12:57+0300
2022-04-08T12:57+0300
2022-04-08T12:57+0300
ukrayna krizi
azov taburu
yunanistan
ukrayna
neo-nazi
vladimir zelenskiy
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Video konferans yöntemiyle Yunan parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; ülkesinin Yunanlar tarafından Hıristiyanlaştırılan Ortodoks ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek ülkelerine yardımlarından dolayı Yunan halkına ve devletine teşekkür etti.1821'de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki topraklarda gerçekleşen Yunan isyanına atıfta bulunan Zelenskiy, şunları söyledi: "Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz."Neo-Nazi Azov üyesini yayına çıkardıÖte yandan Zelenskiy'in, "Size bir Yunan olarak hitap ediyorum" diyerek söze başlayan, neo-Nazi . Azov Taburu üyelerinden birine söz vermesi tepkiyle karşılandı. SYRIZA milletvekilleri Nikos Filis, Todoris Dritsas ve Yannis Giolas, neo-Nazi militanın yayına çıkmasıyla oturumu terk etti.'Bu tarihi bir utanç'Konuya ilişkin açıklama yapan eski Başbakan ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras, “Neo-Nazi Azov Taburu üyelerinin Yunan parlamentosundaki konuşması bir meydan okumadır. Bu tarihi bir utanç. Ukrayna halkıyla dayanışma söz konusudur, ancak Nazilerin parlamentoda söz hakkı olamaz" değerlendirmesini yaptı.Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou ise, "Bir Azov Taburu üyesinin mesajının dahil edilmesi yanlış ve uygunsuzdu" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220408/cinden-rusyanin-bm-insan-haklari-konseyinden-cikarilmasina-tepki-1055407857.html
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azov taburu, yunanistan, ukrayna, neo-nazi, vladimir zelenskiy
Yunan parlamentosuna hitap eden Zelenskiy; Filiki Eterya'yı andı, yayına neo-Nazi Azov üyesi çıkardı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında 'Büyük Yunanistan' idealini hayata geçirme hayaliyle kurulan 'Filiki Eterya' cemiyetini andı. Zelenskiy, ayrıca yayına neo-Nazi Azov Taburu üyelerinden birini çıkardı.
Video konferans yöntemiyle Yunan parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; ülkesinin Yunanlar tarafından Hıristiyanlaştırılan Ortodoks ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek ülkelerine yardımlarından dolayı Yunan halkına ve devletine teşekkür etti.
1821'de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki topraklarda gerçekleşen Yunan isyanına atıfta bulunan Zelenskiy, şunları söyledi: "Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz."
Neo-Nazi Azov üyesini yayına çıkardı
Öte yandan Zelenskiy'in, "Size bir Yunan olarak hitap ediyorum" diyerek söze başlayan, neo-Nazi . Azov Taburu üyelerinden birine söz vermesi tepkiyle karşılandı. SYRIZA milletvekilleri Nikos Filis, Todoris Dritsas ve Yannis Giolas, neo-Nazi militanın yayına çıkmasıyla oturumu terk etti.
'Bu tarihi bir utanç'
Konuya ilişkin açıklama yapan eski Başbakan ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras, “Neo-Nazi Azov Taburu üyelerinin Yunan parlamentosundaki konuşması bir meydan okumadır. Bu tarihi bir utanç. Ukrayna halkıyla dayanışma söz konusudur, ancak Nazilerin parlamentoda söz hakkı olamaz" değerlendirmesini yaptı.
Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou ise, "Bir Azov Taburu üyesinin mesajının dahil edilmesi yanlış ve uygunsuzdu" diye konuştu.