https://tr.sputniknews.com/20220409/abd-yuksek-mahkemesinin-yeni-yargici-jackson-siyah-bir-kadinin-secilmesi-232-yil-surdu-1055430650.html
ABD Yüksek Mahkemesi'nin yeni yargıcı Jackson: Siyah bir kadının seçilmesi 232 yıl sürdü
ABD Yüksek Mahkemesi'nin yeni yargıcı Jackson: Siyah bir kadının seçilmesi 232 yıl sürdü
ABD Başkanı Joe Biden, 232 yıllık Yüksek Mahkeme'nin ilk siyah kadın yargıcı olan Ketanji Brown Jackson'ı Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Jackson'ın... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Biden ile Yüksek Mahkeme'nin yeni yargıcı Jackson, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Biden, ABD'nin 'her şeyin mümkün olduğu topraklar' olduğunu anlatarak, ülke tarihinin ilk siyah kadın yargıcını aday göstermekten ve Jackson'ın Senato'da onay almasından büyük gurur duyduğunu söyledi.Jackson'ın bu makama gelerek tarihi bir iş başardığını vurgulayan Biden, "Kendisi bu süreçte büyük bir karakter ve doğruluk göstermiştir." ifadesini kullandı.Yeni yargıç Jackson ise, "ABD Yüksek Mahkemesine siyah bir kadın yargıcın seçilmesi 232 yıl sürmüş ve ondan önce 115 yargıç görev yapmıştır. Ancak bunu başardık, burada yani Amerika'da her şey mümkün." şeklinde konuştu.Yeni görevinin hayatının en büyük onuru olduğunu söyleyen Jackson, Biden'a ve kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.Yüksek Mahkeme tarihinde görev yapan 115 yargıcın 108'inin beyaz erkeklerden oluştuğu kaydediliyor.Ketanji Brown Jackson kimdir?Son olarak Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığı'na aday gösterilen Jackson 2014'e kadar bu görevi yürüttü.Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.
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abd, joe biden, beyaz saray
ABD Yüksek Mahkemesi'nin yeni yargıcı Jackson: Siyah bir kadının seçilmesi 232 yıl sürdü
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ABD Başkanı Joe Biden, 232 yıllık Yüksek Mahkeme'nin ilk siyah kadın yargıcı olan Ketanji Brown Jackson'ı Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Jackson'ın tarihi bir iş başardığını söyledi.
ABD Başkanı Biden ile Yüksek Mahkeme'nin yeni yargıcı Jackson, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Biden, ABD'nin 'her şeyin mümkün olduğu topraklar' olduğunu anlatarak, ülke tarihinin ilk siyah kadın yargıcını aday göstermekten ve Jackson'ın Senato'da onay almasından büyük gurur duyduğunu söyledi.
Jackson'ın bu makama gelerek tarihi bir iş başardığını vurgulayan Biden, "Kendisi bu süreçte büyük bir karakter ve doğruluk göstermiştir." ifadesini kullandı.
Yeni yargıç Jackson ise, "ABD Yüksek Mahkemesine siyah bir kadın yargıcın seçilmesi 232 yıl sürmüş ve ondan önce 115 yargıç görev yapmıştır. Ancak bunu başardık, burada yani Amerika'da her şey mümkün." şeklinde konuştu.
Yeni görevinin hayatının en büyük onuru olduğunu söyleyen Jackson, Biden'a ve kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.
Yüksek Mahkeme tarihinde görev yapan 115 yargıcın 108'inin beyaz erkeklerden oluştuğu kaydediliyor.
Ketanji Brown Jackson kimdir?
Son olarak Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.
Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.
Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığı'na aday gösterilen Jackson 2014'e kadar bu görevi yürüttü.
Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.
Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.