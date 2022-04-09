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ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı: 4 asker yaralandı
ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı: 4 asker yaralandı
ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonu, Suriye’nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T01:27+0300
2022-04-09T01:27+0300
dünya
abd
suriye
işid
saldırı
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ABD’nin Suriye’de konuşlu birliklerine yine roketli saldırı düzenlendi.ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada önceki gün yerel saatle 01.05’te iki roketin Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Suriye’nin doğusundaki bir üssü hedef aldığı bildirildi.Açıklamada, "Şu anda 4 Amerikan askerinin hafif yaralandığı ve beyin travması geçirdiğini değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.Günlük basın brifinginde konuya ilişkin sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, saldırının kimin tarafından düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli Şii örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirdi.
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abd, suriye, işid, saldırı

ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı: 4 asker yaralandı

01:27 09.04.2022
© AP Photo / Baderkhan AhmadABD güçleri- Suriye
ABD güçleri- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonu, Suriye’nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin hafif yaralandığını ve beyin travması geçirdiklerini açıkladı.
ABD’nin Suriye’de konuşlu birliklerine yine roketli saldırı düzenlendi.
ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada önceki gün yerel saatle 01.05’te iki roketin Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Suriye’nin doğusundaki bir üssü hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Şu anda 4 Amerikan askerinin hafif yaralandığı ve beyin travması geçirdiğini değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.
Günlük basın brifinginde konuya ilişkin sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, saldırının kimin tarafından düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli Şii örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirdi.
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