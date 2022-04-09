https://tr.sputniknews.com/20220409/afrikada-43-milyon-kisi-gida-krizi-ile-karsi-karsiya-1055432333.html

Afrika'da 43 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

Afrika'da 43 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sahra Altı Afrika'da gıda krizi yaşayan kişi sayısının 43 milyona yükseldiğini açıkladı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T12:39+0300

2022-04-09T12:39+0300

2022-04-09T12:39+0300

dünya

afrika

gıda krizi

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054826834_0:293:2598:1754_1920x0_80_0_0_f3babd668c36d60d97f09f81810ba00e.jpg

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sahra Altı Afrika'da insani krizin giderek derinleştiğine işaret edildi.Açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de gıda krizi yaşayan ülkelere dahil olmasıyla gıda sorunu yaşayan insan sayısının 43 milyona çıktığı, bunların 16 milyonunun kırsal bölgelerde bulunduğu kaydedildi.Çatışmalar, iklim değişikliği, ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi faktörlerin gıda sorununu artırdığı belirtildi.Açıklamada, devam eden kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediği ve gıda krizinin devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrika, gıda krizi, bm