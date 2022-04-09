https://tr.sputniknews.com/20220409/agrida-yakalanan-227-afgan-duzensiz-gocmen-ucakla-ulkelerine-gonderildi-1055431018.html
Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T06:14+0300
2022-04-09T06:14+0300
2022-04-09T06:14+0300
türkiye
afgan
afgan sığınmacı
afganistan
türkiye
yabancıları geri gönderme merkezi
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Kent genelinde farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezinde bir süre barındırılan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.Düzensiz göçmenlerden 227'si İl Göç İdaresi araçlarıyla 3 kafile halinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilerek güvenlik kontrolünde salona alındı.Ekiplerce burada şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.Uçak, işlemlerin tamamlanmasının ardından Afganistan'ın başkenti Kabile' gitmek için havalandı.Kentte, dün yapılan uçak seferiyle birlikte 2 günde toplamda 454 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderilmiş oldu.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afgan, afgan sığınmacı, afganistan, türkiye, yabancıları geri gönderme merkezi
Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi.
Kent genelinde farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezinde bir süre barındırılan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Düzensiz göçmenlerden 227'si İl Göç İdaresi araçlarıyla 3 kafile halinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilerek güvenlik kontrolünde salona alındı.
Ekiplerce burada şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.
Uçak, işlemlerin tamamlanmasının ardından Afganistan'ın başkenti Kabile' gitmek için havalandı.
Kentte, dün yapılan uçak seferiyle birlikte 2 günde toplamda 454 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderilmiş oldu.