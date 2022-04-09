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Araştırma: Katılımcıların yarısı öğün azalttığını söylüyor
Araştırma: Katılımcıların yarısı öğün azalttığını söylüyor
MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin yayımladığı son ankete göre, katılımcıların yüzde 50.3’ü yemek öğünlerini azalttığını ifade etti. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T01:31+0300
2022-04-09T01:40+0300
ekonomi
türkiye
metropoll araştırma şirketi
yemek
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, ekonomik krize karşı katılımcılara nasıl önlem aldığını sordu. Araştırmada katılımcılara, “Son yıllarda ekonomik durumunuzdan dolayı aşağıdakileri yaptığınız oldu mu?” sorusu yöneltildi.Araştırma şirketinin sorularını yanıtlayan katırılımcıların yüzde 50.3’ü yemek öğünlerini azalttığını ifade ederken zaman zaman aç kaldığını belirtenlerin oranı da yüzde 31 oldu.Et yemeyi ve evi ısıtmayı bırakanların ile daha az çamaşır yıkayanların oranı da yüzde 50’nin üzerinde.Katılımcılar şöyle yanıt verdi:"Yemek öğünlerini azalttım” diyenlerin oranı yüzde 50,3; ‘azaltmadım’ diyenlerin yüzde 49. Cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0.7. “Zaman zaman aç kalıyorum” diyenlerin oranı yüzde 31.9; ‘kalmıyorum’ diyenlerin yüzde 67.2. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 0.9. “Et tüketmeyi bıraktım” diyenlerin oranı yüzde 61.8, ‘bırakmadım’ diyenlerin yüzde 37,3. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1. “Kalın giyinip evi ısıtmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 53,7; ‘ısıtıyorum’ diyenlerin yüzde 44.7. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1.6. “Daha az çamaşır yıkıyorum” diyenlerin oranı yüzde 57.9; değişmediğini belirtenlerin yüzde 40.5. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1,7. “Özel araç kullanımını bıraktım” diyenlerin oranı yüzde 6.5; ‘bırakmadım’ diyenlerin oranı da yüzde 34.9. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 2.6."
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türkiye, metropoll araştırma şirketi, yemek

Araştırma: Katılımcıların yarısı öğün azalttığını söylüyor

01:31 09.04.2022 (güncellendi: 01:40 09.04.2022)
© AA / Şebnem CoşkunLokanta, esnaf, yemek
Lokanta, esnaf, yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© AA / Şebnem Coşkun
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MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin yayımladığı son ankete göre, katılımcıların yüzde 50.3’ü yemek öğünlerini azalttığını ifade etti.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, ekonomik krize karşı katılımcılara nasıl önlem aldığını sordu. Araştırmada katılımcılara, “Son yıllarda ekonomik durumunuzdan dolayı aşağıdakileri yaptığınız oldu mu?” sorusu yöneltildi.

Araştırma şirketinin sorularını yanıtlayan katırılımcıların yüzde 50.3’ü yemek öğünlerini azalttığını ifade ederken zaman zaman aç kaldığını belirtenlerin oranı da yüzde 31 oldu.
Et yemeyi ve evi ısıtmayı bırakanların ile daha az çamaşır yıkayanların oranı da yüzde 50’nin üzerinde.
Katılımcılar şöyle yanıt verdi:
"Yemek öğünlerini azalttım” diyenlerin oranı yüzde 50,3; ‘azaltmadım’ diyenlerin yüzde 49. Cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0.7. “Zaman zaman aç kalıyorum” diyenlerin oranı yüzde 31.9; ‘kalmıyorum’ diyenlerin yüzde 67.2. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 0.9. “Et tüketmeyi bıraktım” diyenlerin oranı yüzde 61.8, ‘bırakmadım’ diyenlerin yüzde 37,3. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1. “Kalın giyinip evi ısıtmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 53,7; ‘ısıtıyorum’ diyenlerin yüzde 44.7. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1.6. “Daha az çamaşır yıkıyorum” diyenlerin oranı yüzde 57.9; değişmediğini belirtenlerin yüzde 40.5. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1,7. “Özel araç kullanımını bıraktım” diyenlerin oranı yüzde 6.5; ‘bırakmadım’ diyenlerin oranı da yüzde 34.9. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 2.6."
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